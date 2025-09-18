Ấn Độ cam kết ủng hộ Nepal trong giai đoạn chuyển tiếp

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sự ủng hộ của Ấn Độ đối với Thủ tướng lâm thời Sushila Karki nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại Nepal sau làn sóng biểu tình bạo lực. Ông Modi gửi lời chúc mừng nhân dịp quốc khánh Nepal và chia buồn sâu sắc với người dân nước này trước những mất mát về sinh mạng. Nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định sự hỗ trợ của New Delhi “không chỉ là lời nói” mà sẽ gắn liền với những hành động cụ thể, hướng tới hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng của quốc gia láng giềng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki đã có cuộc điện đàm ngày 18/9. Ảnh: Mathrubhumi

Bên cạnh vấn đề ổn định nội bộ, hai bên cũng trao đổi về các hướng hợp tác song phương như duy trì quan hệ ngoại giao ổn định, hỗ trợ phát triển, phối hợp nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực và tổ chức bầu cử sắp tới diễn ra minh bạch, có trật tự.

Bà Karki, 73 tuổi, được giao trọng trách lãnh đạo chính phủ lâm thời trong 6 tháng, với nhiệm vụ then chốt là tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 5/3/2026, đồng thời khắc phục hậu quả từ các cuộc biểu tình bạo loạn vừa qua. Làn sóng bạo động đã gây nhiều thương vong và thiệt hại lớn về tài sản cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Chính phủ lâm thời của bà Karki đang đối diện với những thách thức to lớn khi vừa phải nhanh chóng khôi phục trật tự, ổn định xã hội, khôi phục kinh tế, vừa chuẩn bị một tiến trình bầu cử minh bạch và công bằng. Trong bối cảnh đó, sự ủng hộ từ Ấn Độ có thể giúp củng cố vị thế và uy tín của chính phủ lâm thời cả trong nước lẫn trên trường quốc tế.