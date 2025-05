Ấn Độ ban bố tình trạng báo động cao sau động thái trả đũa của Pakistan

Chính quyền Thủ đô New Delhi đã hủy toàn bộ các kỳ nghỉ phép của cán bộ công chức cho đến khi có thông báo mới, nhằm đảm bảo lực lượng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp. Lực lượng cảnh sát và an ninh đã được triển khai dày đặc tại các khu vực công cộng như trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm, khách sạn và các khu dân cư đông đúc. Các đội rà phá bom mìn tiến hành kiểm tra an ninh tại nhiều địa điểm trọng yếu để phòng ngừa các hành vi phá hoại.

Tại các bang giáp biên giới như Punjab hay và Jammu & Kashmir, chính quyền địa phương đã đóng cửa trường học, hủy bỏ các kỳ nghỉ phép của nhân viên chính phủ và tăng cường tuần tra an ninh. Các biện pháp này được thực hiện sau khi Pakistan tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ấn Độ, mặc dù Ấn Độ cho biết phần lớn đã bị hệ thống phòng không nước này đánh chặn thành công.

Lực lượng an ninh Ấn Độ tăng cường tuần tra tịa các địa điểm trọng yếu ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 10/5. Ảnh: ANI

Trước đó, ngày 7/5, Ấn Độ đã tổ chức cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn tại 244 quận trên toàn quốc. Cuộc diễn tập bao gồm các hoạt động như thử nghiệm còi báo động, mô phỏng tình huống mất điện trên diện rộng, diễn tập sơ tán và huấn luyện ứng phó khẩn cấp cho người dân. Tại Delhi, 60 còi báo động được kích hoạt tại hơn 50 địa điểm, trong khi tại các thành phố lớn khác như Mumbai, Hyderabad và Bengaluru, các cuộc diễn tập tương tự cũng được triển khai nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi sáng 10/5, Pakistan phát động “Chiến dịch Bunyan un Marsoos” nhằm đáp trả các đòn tấn công của Ấn Độ trước đó. Theo nguồn tin quân sự từ Islamabad, chiến dịch này nhắm trực tiếp vào các căn cứ quân sự của Ấn Độ, bao gồm các sân bay gần biên giới mà Pakistan cáo buộc là điểm xuất phát của các đợt không kích trước đó, cùng với kho chứa tên lửa BrahMos ở bang Punjab. Đáng chú ý, đòn trả đũa của Pakistan diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ấn Độ tiến hành tấn công vào ít nhất ba căn cứ không quân bên trong lãnh thổ Pakistan.

Trước nguy cơ xung đột toàn diện giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo sát tình hình và đưa ra những lời kêu gọi kiềm chế. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng tham mưu quân đội Pakistan tướng Asim Munir và Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar. Tại các cuộc nói chuyện, Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục thúc giục cả hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và đề nghị để Mỹ đứng ra hỗ trợ bắt đầu các cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhằm tránh các cuộc xung đột trong tương lai.

Nhóm G7 trong tuyên bố chung ngày 10/5 đã kêu gọi New Delhi và Islamabad ngồi vào bàn đàm phán, sử dụng các kênh đối thoại trực tiếp để hạ nhiệt tình hình và tránh những hành động có thể dẫn tới chiến tranh. Các quốc gia vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út và Qatar cũng được cho là đang đóng vai trò trung gian, thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao kín nhằm tìm kiếm một giải pháp giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới quan sát, với việc cả hai bên đều đang thể hiện lập trường cứng rắn và gia tăng các động thái quân sự trên thực địa, triển vọng cho một giải pháp hòa bình trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.