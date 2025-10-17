Ấn định ngày FIFA tuyên bố kết quả kháng cáo của Malaysia

Theo ông Rob Friend, phần lớn những bình luận công khai gần đây là “gần như vô lý”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đội tuyển quốc gia chỉ mang tính chất chuyên môn – bóng đá, không liên quan đến hành chính hay giấy tờ.

“Điều quan trọng là phải xác định rõ vai trò của chúng tôi trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Án phạt của FIFA liên quan đến vấn đề hồ sơ, giấy tờ, và về phía đội tuyển quốc gia, chúng tôi hoàn toàn không tham gia vào quy trình đó.

Một cách minh bạch, vai trò của chúng tôi chỉ giới hạn ở việc xác định cầu thủ nào nằm trong danh sách tiềm năng. Khi hồ sơ được FIFA phê duyệt và quá trình đăng ký hoàn tất, các cầu thủ đó mới đủ điều kiện được triệu tập. Chỉ vậy thôi”, Rob Friend phát biểu tại cuộc họp báo đặc biệt tại trụ sở FAM chiều 17-10.