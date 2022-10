An Chi - Học giả không có học hàm, học vị

Quả thật nếu không có tạp chí Kiến thức ngày nay thì có lẽ mãi mãi An Chi chỉ là một ông giáo bỏ nghề ham đọc sách. Nhà văn Phan Hoàng kể năm 1990, khi Hội Nhà văn TPHCM ra mắt tạp chí Kiến thức ngày nay, đã có một số người gửi bài cộng tác. Trong đó có một tác giả ký tên Huệ Thiên viết khá nhiều những bài khảo cứu, phân tích mang tính học thuật cao nhưng cũng dễ hiểu, đi sâu vào các vấn đề thường nhật được nhiều người quan tâm. Ban biên tập đã mời Huệ Thiên phụ trách chuyên mục “Chuyện Đông - Chuyện Tây” của tạp chí. Huệ Thiên chính là bút danh của An Chi. “An Chi đã trả lời hàng loạt câu hỏi của bạn đọc về những từ nguyên phổ cập, thiết thực với đời sống hằng ngày cho tới những thành ngữ, tục ngữ mang tính hàn lâm. Những câu trả lời của ông không chỉ được đông đảo bạn đọc chờ đón mà ngay cả giới nghiên cứu cũng quan tâm”, Phan Hoàng kể.

Nhà thơ, nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc cho biết, ngay từ những năm 1990 khi bắt đầu xuất hiện trên báo chí, tên tuổi An Chi đã nổi như cồn. Khi đọc bài của An Chi, nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo ghi nhận: “Đó đều là kết quả của một quá trình tra cứu nghiêm túc, đầy trách nhiệm đối với khoa học”. Còn trong giới học thuật khi đó đã “kháo nhau”: “An Chi là ai mà có thể “đụng đến”, “cãi lại” nhiều vấn đề mà các “cây đa cây đề” xưa nay đã “chốt hạ” như đinh đóng cột?”. Lê Minh Quốc nói thêm: “Một bản lĩnh rất đáng ghi nhận ở tư duy làm khoa học của An Chi là “không có vùng cấm”, chính vì thế, ông đã mạnh dạn “lật ngược vấn đề” một cách ngoạn mục và rất bất ngờ. An Chi đã có cái nhìn khác, phân tích khác, giải thích khác các học giả tiền bối như Hoàng Xuân Hãn, Đào Duy Anh, Trần Trọng Kim…mà ai cũng phải thừa nhận là rất khoa học, khó mà phản biện lại”.

Cũng từ những vấn đề mà An Chi nêu lên trên tạp chí đã tạo ra nhiều cuộc “bút chiến” nảy lửa giữa An Chi với một số nhà nghiên cứu, học giả có tiếng tăm. Tuy nhiên, ngoài bản lĩnh học thuật cùng kiến thức sâu rộng và những luận chứng cụ thể, các bài viết của ông luôn được trình bày khúc chiết, đơn giản và dễ hiểu. Vì thế các bài viết ấy được đông đảo người đọc, nhiều nhà nghiên cứu đồng tình. Trong các cuộc “bút chiến” đó, phần thắng thường đứng về phía An Chi.