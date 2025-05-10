Amorim: 'Trách nhiệm của MU là phải chơi như thế này'

HLV Ruben Amorim đã nói với các cầu thủ Manchester United hãy chứng minh rằng họ ủng hộ ông sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland tại Old Trafford ở vòng 7 Premier League vào đêm qua 4-10, đã làm giảm bớt áp lực cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha này.

Các bàn thắng của Mason Mount và Benjamin Sesko đã giúp MU giành chiến thắng 2-0 và mang lại cho Amorim khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết trước kỳ nghỉ quốc tế. Sau đó, Mount khẳng định các cầu thủ MU "ủng hộ 100%" HLV trưởng của mình, nhưng Amorim muốn họ thể hiện điều đó bằng cách cống hiến hết mình cho ông trên sân cỏ.

"Chúng ta cần phải thể hiện bằng hành động", HLV Ruben Amorim của MU nói sau trận đấu, "Tôi biết họ muốn làm tốt nhất có thể, và tôi biết họ không muốn thay đổi HLV liên tục. Nhưng như tôi đã nói trong tuần này, nếu ở bên cạnh, ủng hộ HLV thì "họ phải "tự giết mình" để tham gia vào mọi cuộc chuyển đổi".