MU vẫn đang vật lộn để tìm kiếm sự ổn định dưới sự quản lý của HLV Ruben Amorim trước chuyến làm khách đến Brentford đá vòng 6 Premier League vào lúc 18 giờ 30 đêm nay 27-9. HLV Ruben Amorim không biết MU ra sân với đội hình nào đối đầu với Brentford.

Ruben Amorim thừa nhận ông vẫn chưa biết đội Manchester United của mình sẽ ra sân với đội hình nào, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Tuy nhiên, vị HLV trưởng của "quỷ đỏ" cho biết ông không còn phải lo lắng đến các trận đấu như mùa giải trước nữa. Đáng chú ý, Amorim luôn có cảm giác MU thắng áp đảo Arsenal và Man City.

MU sẽ đến Brentford với mục tiêu của HLV Ruben Amorim là giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Premier League, lần đầu tiên kể từ khi ông nắm quyền tại Old Trafford gần một năm trước. Đây là một thống kê đáng chê trách đối với Amorim và nhấn mạnh bản chất khó lường của Premier League, khi vị HLV trưởng 40 tuổi người Bồ Đào Nha thừa nhận ngay cả ông cũng không biết phải mong đợi điều gì khi họ thi đấu.