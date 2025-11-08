MU được cho là muốn tìm một thủ môn mới và HLV Ruben Amorim đã trả lời câu hỏi của ngôi sao Gianluigi Donnarumma của Paris Saint-Germain (PSG) bên ngoài Old Trafford. Theo đó, Amorim lên tiếng về việc Donnarumma gia nhập MU.

Ruben Amorim chỉ biết cười trừ khi được một fan hỏi về viễn cảnh Manchester United chiêu mộ Gianluigi Donnarumma vào mùa hè này. Thủ môn người Ý không còn tương lai tại PSG và hợp đồng của anh với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử chỉ còn một năm.

HLV Luis Enrique đã chứng kiến một thủ môn mới cập bến đội bóng thủ đô nước Pháp. PSG đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Lucas Chevalier của Lille. Chevalier sẽ gia nhập PSG theo hợp đồng 5 năm, sau khi nhà vô địch Champions League quyết định chi 34,7 triệu bảng Anh, cộng với 13 triệu bảng Anh phụ phí.