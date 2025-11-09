Theo cựu ngôi sao Premier League William Gallas, HLV Ruben Amorim lạc lõng và sắp hết thời gian ở MU. Gallas tuyên bố Amorim có nguy cơ bị sa thải vào dịp Giáng sinh. Amorim chỉ giành được một chiến thắng duy nhất trong ba trận đấu đầu tiên của MU tại Premier League mùa này và phải chịu trận thua nhục nhã ở EFL Cup trước Grimsby, đội bóng hạng League Two.

Trong bối cảnh MU chỉ đứng thứ 15 Premier League ở mùa giải trước, vị trí thấp nhất kể từ khi "quỷ đỏ" xuống hạng vào mùa giải 1973 - 1974, Amorim thấy mình ngày càng chịu nhiều áp lực, nhất là khi MU tiếp tục có khởi đầu kém cỏi trong mùa giải này. Cựu hậu vệ Chelsea, Arsenal và Tottenham Gallas cho rằng Amorim có nguy cơ mất việc trước khi bước sang năm mới và không còn nhiều thời gian để chứng minh mình là người phù hợp để cải tổ MU.

“Trông Ruben Amorim có vẻ lạc lõng”, Gallas nói, “Tôi không nghĩ ngôn ngữ cơ thể, thái độ, cả phản ứng cảm xúc của ông ấy gây ấn tượng tốt với các cầu thủ và người hâm mộ Manchester United. Nhìn Amorim, thành thật mà nói, tôi không biết liệu ông ấy có trụ được đến Giáng sinh hay không, bởi vì cảm giác như Manchester United chỉ cần một thất bại hoặc một màn trình diễn tệ hại là sẽ rơi vào khủng hoảng”.