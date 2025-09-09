HLV Ruben Amorim đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ở vị trí thủ môn tại Manchester United sau khi chứng kiến ​​màn trình diễn kém cỏi của Andre Onana và Altay Bayindir, nhưng "quỷ đỏ" đã ký hợp đồng với thủ môn trẻ Senne Lammens để có lựa chọn. Amorim không thể để Bayindir ra sân thi đấu cho MU 1 lần nào nữa, Craig Burley tuyên bố.

Cựu ngôi sao Chelsea Craig Burley khẳng định rằng HLV Ruben Amorim của Manchester United "không thể để thủ môn Altay Bayindir ra sân" một lần nữa trong mùa giải này vì thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ này "hoàn toàn vô dụng" trong việc xử lý các tình huống cố định.

MU gặp vận đen với vị trí thủ môn trong những năm gần đây. Sau khi chiêu mộ Andre Onana với giá 47 triệu bảng Anh từ Inter Milan vào năm 2023, MU chứng kiến ​​hàng loạt sai lầm nghiêm trọng từ tuyển thủ Cameroon. Onana giờ đây sẽ gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa giải, còn Bayindir đã bắt chính ba trận đầu tiên tại Premier League.