Amorim không nghe theo bí quyết giúp Man United giành chiến thắng

Amorim cũng chia sẻ rằng áp lực tại Manchester United vượt xa bất kỳ trải nghiệm nào ông từng có ở Bồ Đào Nha, nhưng đó cũng chính là động lực để ông hoàn thiện bản thân: “Được dẫn dắt một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới là vinh dự lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi biết những kỳ vọng ở đây luôn khổng lồ, nhưng đó là lý do tôi muốn ở lại và tiếp tục xây dựng một đội bóng có bản sắc rõ ràng, giàu tính chiến đấu và mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ”.

“Đó là một hành trình thực sự khó khăn”, ông nói, “Tôi đã trải qua cả những ngày tươi sáng lẫn những thời điểm tăm tối. Nhưng mỗi thử thách đều giúp tôi học được điều gì đó. Tôi nhận ra rằng ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ, vẫn cần giữ vững niềm tin vào con đường của mình. Đó là điều mà bất kỳ ai làm nghề huấn luyện đều phải thấu hiểu”.

Trận gặp Nottingham Forest vì thế mang ý nghĩa lớn không chỉ trong cuộc đua bảng xếp hạng mà còn là cột mốc tròn một năm kể từ khi Ruben Amorim được bổ nhiệm. Khi nhìn lại hành trình đã qua, nhà cầm quân 39 tuổi thừa nhận con đường tại Old Trafford không hề dễ dàng.

Khi được hỏi về mục tiêu sắp tới, Amorim nhấn mạnh ông không quá bận tâm đến bảng xếp hạng mà chỉ tập trung vào từng trận đấu: “Chúng tôi đã trải qua thời điểm rất khó, nhưng giờ toàn đội đang dần tìm lại sự tự tin. Ba chiến thắng liên tiếp chưa đủ để nói rằng Man United đã trở lại, nhưng đó là tín hiệu tích cực. Tôi muốn thấy các cầu thủ của mình duy trì tinh thần đó, không ngừng cải thiện, không bao giờ thỏa mãn”.

Về phía đối thủ, Nottingham Forest dưới thời Sean Dyche vừa có khởi đầu mới, và trận đấu với Man United sẽ là cơ hội để họ chứng minh sự thay đổi. Dyche, người từng nổi tiếng với triết lý bóng đá thực dụng khi còn dẫn dắt Burnley, được kỳ vọng sẽ mang lại tính tổ chức và sức chiến đấu cho Forest sau chuỗi trận bết bát thời Postecoglou. Vì thế, Amorim hiểu rằng đây sẽ không phải là chuyến đi dễ dàng, bởi Dyche luôn biết cách biến sân nhà thành pháo đài.

Khi kết thúc buổi họp báo, Ruben Amorim nói về hành trình sắp tới với sự khiêm tốn nhưng đầy quyết tâm: “Tôi vẫn đang học hỏi mỗi ngày. Dẫn dắt Manchester United là một đặc ân, và tôi muốn mang lại cho người hâm mộ những ngày tháng tự hào. Chúng tôi sẽ sai, sẽ vấp ngã, nhưng điều quan trọng là đứng dậy và tiến lên. Bóng đá luôn là một hành trình – và tôi tin rằng hành trình này sẽ kết thúc với niềm vui”.

HLV Ruben Amorim tự tin vào con đường mà mình đã chọn. Ảnh: EPA.

Trận đấu giữa Nottingham Forest và Man United vào ngày 1-11 là màn so tài giữa hai đội bóng đang tìm lại bản sắc, và cũng là cuộc đối đầu thú vị giữa hai triết lý huấn luyện khác biệt: một bên là Ruben Amorim với hệ thống chiến thuật hiện đại dựa trên kiểm soát và pressing, một bên là Sean Dyche thích lối chơi truyền thống, kỷ luật và thực dụng.

Với Amorim, một chiến thắng nữa cho Man United sẽ nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và khẳng định niềm tin vững chắc vào con đường ông đã chọn, dù khó khăn nhưng đúng đắn.