Amorim 2 lần công khai đề nghị từ chức HLV MU và hành động của Sir Jim Ratcliffe

Trong nhiệm kỳ của mình, Amorim đã hai lần công khai đề nghị từ chức nếu Ratcliffe và ban lãnh đạo CLB cảm thấy việc ông ra đi là vì lợi ích tốt nhất của đội bóng, tờ Mirror (Anh) đưa tin. Tuy nhiên, Ratcliffe, người nắm toàn quyền điều hành hoạt động bóng đá tại MU, khẳng định Amorim xứng đáng được đánh giá trong khoảng thời gian ba năm, bằng với thời hạn hợp đồng của ông tại MU, chứ không phải năm đầu tiên ông nắm quyền.

"Ruben Amorim đã không có mùa giải tốt nhất", đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe nói, "Amorim là một người tốt. Tôi cho rằng Ruben Amorim cần phải chứng minh mình là một HLV tuyệt vời trong ba năm tới. Đó là nơi tôi sẽ ở - ba năm - vì bóng đá không phải là sự nghiệp diễn ra chỉ sau một đêm. Hãy nhìn Mikel Arteta ở Arsenal, anh ấy đã có khoảng thời gian khốn khổ trong vài năm đầu tiên".