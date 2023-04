AMEE cực xinh sang Mỹ tham dự sự kiện The Landmark

Tiffany & Co. là một trong những thương hiệu trang sức cao cấp hàng đầu thế giới, có trụ sở tại thành phố New York (Mỹ). Tiffany & Co. có những đại sứ thương hiệu đình đám như Rosé (BLACKPINK), Jimin (BTS), Dịch Dương Thiên Tỉ, Elle Fanning…

Hiện tại, cũng có nhiều dự đoán rằng đại sứ thương hiệu Jimin sẽ tham dự buổi ra mắt cửa hàng The Landmark vào ngày 28/4 tới đây.