AMEE bị tố 'xơi lại' hit cũ của thánh album xứ Hàn Twice?

Gần đây, dân mạng đã không khỏi bức xúc khi phát hiện ca khúc Vpop mang tên Turn It Up của AMEE có phần beat giống với I Can't Stop Me nhà Twice. Được biết, Twice tung ca khúc I Can't Stop Me vào năm 2020, được rất nhiều khán giả Kpop yêu thích.



Amee bị tố đạo nhạc hit I Can't Stop Me của Twice.

Cụ thể, phần điệp khúc hai bài hát nhanh chóng được đặt lên "bàn cân" và nhận về nhiều phản hồi gây tranh cãi khi nhịp điệu, tiết tấu của chúng cứ hao hao nhau.