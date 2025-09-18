Amazon xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam sẽ mang lại lợi ích kép

Với việc xây dựng Luật AI và cập nhật Chiến lược AI, Việt Nam hướng đến biến AI thành “hạ tầng trí tuệ” của đất nước, phục vụ nhân dân, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Phó Cục trưởng, trung tâm dữ liệu và điện toán đấm mây được điều chỉnh theo hướng tiếp cận “quản lý nhẹ” để mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Anh Cương khẳng định Việt Nam có thể chủ động nghiên cứu, sáng tạo, cung cấp sản phẩm và dịch vụ AI cho thị trường trong nước và quốc tế. Ông cũng chỉ ra Việt Nam hội tủ điều kiện về vị trí, hạ tầng, nhân lực... để trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực và thế giới.

Trên hành trình này, không thể “tách biệt” mà cần “kết hợp”. “Cùng hợp tác, cùng phát triển, cùng chia sẻ thành quả. Đây chính là con đường để Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn tạo dấu ấn riêng trong kỷ nguyên số”, đại diện Bộ KH&CN nhấn mạnh.

Deloitte dự báo tổng giá trị thị trường AI tại Việt Nam đạt 65 tỷ USD vào năm 2035, phân bổ trên ba phân khúc ứng dụng (30 tỷ USD), nền tảng (10 tỷ USD) và cơ sở hạ tầng (25 tỷ USD).

Dù cả ba phân khúc đều có vai trò quan trọng, nhưng trọng tâm hiện đang nhanh chóng dịch chuyển sang phân khúc hạ tầng, với tâm điểm tập trung vào trung tâm dữ liệu (Data Center), tạo nền tảng quyết định khả năng sẵn sàng về AI của mỗi quốc gia, khu vực.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Anh Cương kêu gọi Amazon và AWS đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, mang lại lợi ích kép: giúp AWS mở rộng mạng lưới toàn cầu với một điểm tựa an toàn, ổn định, chi phí cạnh tranh; đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng số vững mạnh, tiến tới mục tiêu trở thành trung tâm kết nối dữ liệu của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.