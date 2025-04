Amazon và nhà sáng lập OnlyFans gia nhập cuộc đua mua lại TikTok vào phút chót

Amazon và một liên minh do Tim Stokely (nhà sáng lập nền tảng nội dung người lớn OnlyFans) dẫn đầu là những cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua mua lại TikTok ở Mỹ. TikTok đối mặt với thời hạn chót vào ngày 5.4 để đạt thỏa thuận với một bên mua không phải của Trung Quốc, nếu không sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Các quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh do TikTok có liên kết với Trung Quốc, điều mà TikTok và công ty mẹ ByteDance đều bác bỏ. Các quan chức chính quyền Trump đã họp hôm 2.4 để thảo luận các lựa chọn với TikTok.

Zoop, công ty khởi nghiệp do Tim Stokely điều hành, đã hợp tác với một quỹ tiền điện tử để đưa ra đề xuất đấu giá mua TikTok vào phút chót, hai bên xác nhận với Reuters.

Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Amazon đã gửi thư tới Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Amazon từ chối bình luận, trong khi TikTok và ByteDance chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức. Cổ phiếu Amazon đã tăng khoảng 2% sau tin tức về đề xuất mua lại TikTok vào phút chót.

Amazon từ lâu đã có tham vọng phát triển một mạng xã hội nội bộ để giúp thúc đẩy doanh số bán hàng và thu hút đối tượng người dùng trẻ hơn. Hãng đã mua lại nền tảng video trực tiếp Twitch vào năm 2014 với giá gần 1 tỉ USD và trang đánh giá sách Goodreads năm 2013 nhằm xây dựng một mạng xã hội có sức hút. Amazon cũng từng phát triển và thử nghiệm Inspire, tính năng video ngắn và ảnh tương tự TikTok, nhưng đã đóng cửa đầu năm nay.

Tờ The New York Times là bên đầu tiên đưa tin về sự tham gia của Amazon vào hôm 2.4. Tuy nhiên, theo The New York Times, nhiều bên tham gia đàm phán không đánh giá cao đề xuất của Amazon.