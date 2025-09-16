Amazon muốn phủ sóng Internet vệ tinh tại 5 nước đầu năm sau

Hồi đầu tháng 9, JetBlue Airways công bố trở thành hãng hàng không đầu tiên ký thỏa thuận sử dụng Kuiper để cung cấp Wi-Fi trên chuyến bay. Dịch vụ này dự kiến khởi động từ năm 2027.

Amazon đang muốn cạnh tranh trực tiếp với Starlink của Elon Musk. Tuy nhiên, Kuiper từng gặp chậm trễ do đối tác chế tạo tên lửa và khó khăn trong sản xuất vệ tinh. Hiện dự án đã hoàn thành bốn đợt phóng vệ tinh, với một đợt tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng này.

Tại Việt Nam, Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 6/8, hãng công nghệ Mỹ nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao, tập trung vào kết nối tiêu dùng, doanh nghiệp, backhaul viễn thông, hàng không - hàng hải và dịch vụ chính phủ.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Amazon do ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế Dự án Kuiper dẫn đầu, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long thông tin Việt Nam luôn chú trọng phát triển hạ tầng số, trong đó công nghệ vệ tinh LEO đóng vai trò quan trọng để đảm bảo kết nối băng rộng, tốc độ cao, phổ cập phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông đánh giá dự án Kuiper phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, là giải pháp để giúp đưa người dân lên không gian số, tiếp cận các dịch vụ số để giải quyết các thủ tục hành chính nhờ kết nối tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thứ trưởng giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện sớm tổ chức làm việc ở cấp kỹ thuật với đại diện của dự án Kuiper để trao đổi, hướng dẫn đội ngũ dự án tháo gỡ các vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ dự án, với mục tiêu trong tháng 9/2025, Bộ KH&CN có thể trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ thí điểm.