Âm thầm làm 'kẻ thứ ba', tôi hoảng hốt khi người chồng đòi bỏ vợ để đến với mình

Tôi và anh cùng làm trong một công ty. Khi tôi mới tốt nghiệp, chân ướt chân ráo bước vào đời, tôi đã gặp anh, người đàn ông đã có vợ và một đứa con, một gia đình hình mẫu lý tưởng và hạnh phúc. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, chỉ bảo tôi nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống.

Lúc đó, tôi cũng rất quý anh, nhưng chỉ giống như một người em gái dành cho anh trai, hoàn toàn không có tình cảm nào khác. Cứ như vậy, tôi và anh là đồng nghiệp trong 4 năm.

Cách đây hai năm, lúc đó tôi đang quen một người bạn trai, nhưng vì nhiều lý do chúng tôi không thể đến được với nhau. Nói ngắn gọn là tôi đã thất tình. Chính vào khoảng thời gian đó, anh dần dần bước vào cuộc sống của tôi. Anh luôn quan tâm, an ủi tôi suốt cả quãng thời gian ấy. Vì đặc thù công việc, hai anh em hầu như lúc nào cũng đi cùng nhau. Cứ như vậy cho đến một ngày, trong buổi tiệc của công ty, anh nói rằng anh đã thích tôi từ rất rất lâu rồi, nhưng không dám nói. Chẳng hiểu lúc đó vì đã say hay do ma xui quỷ khiến, tôi đã chấp nhận nụ hôn của anh, người đàn ông đã có gia đình. Và mọi chuyện sai trái bắt đầu từ đó…