Âm nhạc Việt đồng hành cùng lịch sử và lòng yêu nước

Hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9, nhiều nhạc sĩ, ca sĩ đã sáng tác, dàn dựng, ra mắt các MV, ca khúc mới với nội dung ca ngợi quê hương đất nước, tri ân những người anh hùng, liệt sĩ... được công chúng đón nhận nồng nhiệt, góp phần lan tỏa lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Đậm đà tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc

Đầu tháng 8, ca sĩ Võ Hạ Trâm mở đầu với ca khúc Nguyện là người Việt Nam, một sáng tác của của nhạc sĩ trẻ Đoàn Minh Quân.

Võ Hạ Trâm đóng góp doanh thu của MV Nguyện là người Việt Nam cho quỹ vì người nghèo.

Sau Võ Hạ Trâm, nhóm sản xuất DTAP với MV Made in Vietnam quy tụ 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ nhiều ngành nghề. Điểm nhấn của MV là sự lồng ghép các làn điệu dân ca của ba miền Bắc - Trung - Nam do NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi đại diện thể hiện.