Âm nhạc - Phép màu chữa lành những trái tim tổn thương và khơi dậy niềm tin cuộc sống

Âm nhạc hiện đại ngày càng phát triển rực rỡ và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trên thế giới. Mỗi một giai đọan, người ta lại khám phá ra những giọng ca mới đầy tiềm năng, những dòng nhạc mới trở nên thịnh hành. Không khó để nhận ra, nền âm nhạc của Hàn Quốc, Việt Nam, US-UK đã có sự lột xác so với thập kỷ trước đây. Dù vậy, âm nhạc vẫn đã và đang thực hiện nghĩa vụ cao cả của nó: Làm đẹp tâm hồn, chữa lành những tổn thương và truyền cảm hứng cho con người.

Những ca khúc với giai điệu tuyệt vời, câu từ lời hay ý đẹp không chỉ mang trong mình nhiệm vụ giải trí mà còn chứa những thông điệp đầy ý nghĩa về mọi mặt trong cuộc sống. Để có thể truyền cảm hứng tới người nghe, những người nghệ sĩ tài năng đã đặt bút viết bằng chính trái tim đầy cảm xúc và những bài học mà họ đã trải nghiệm.

Climax - Team B/iKON

Đây có lẽ là ca khúc mà fan iKON lẫn YG đều phải "khắc cốt ghi tâm". Khi chưa hình thành đội hình iKON, các thành viên đã tham gia vào show sống còn "WIN: Who Is Next". Trong tập cuối cùng của chương trình, team B đã thể hiện ca khúc "Climax" trước sự chứng kiến của team A đối thủ, chủ tịch Yang Hyun Suk và các nghệ sĩ tiền bối trong công ty.

Team B biểu diễn "Climax" trong tập cuối trước khi bị loại