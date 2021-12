Âm mưu thâm độc của những người phụ nữ cố tình gài bẫy ma túy chồng

Trần Thúy Loan và các đối tượng liên quan trong vụ án.

Nghi chồng có bồ, mua ma túy để gài bẫy



Ngày 13/9/2021, Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thúy (37 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, H.Krông Ana) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đồng thời, cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý Thúy về hành vi vu khống, khi mua ma túy "gài bẫy" chồng cũ.

Đối tượng Trần Thị Thúy làm việc tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 15/8/2021, Công an huyện Krông Ana bắt giữ ông Đ.V.Y. (42 tuổi, ở địa phương) do phát hiện trong cốp xe máy của ông này có hai gói nhựa chứa chất ma túy. Qua test nhanh, ông Y được xác định dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, ông Y một mực phủ nhận việc mình sử dụng ma túy và không hề biết số ma túy trong cốp xe từ đâu mà có.



Quá trình điều tra, công an xác định do nghi ngờ ông Y. quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên Thúy nghĩ cách trả thù bằng việc mua 2 gói ma túy gài bẫy chồng, vu cho chồng tàng trữ, mua bán ma túy.



Chiều 15/8/2021, Thúy pha một ít ma túy vào ly nước chanh cho ông Y. uống, rồi bỏ 2 gói ma túy vào cốp xe máy của ông Y. Sau đó, Thúy gọi điện báo công an về việc ông Y điều khiển xe máy có cất giấu ma túy bên trong.



Chi cả tỷ đồng nhờ người khác mua ma túy hãm hại người tình



Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975). Do mâu thuẫn trong tình cảm và làm ăn nên Vân nảy sinh ý định cho ma túy vào xe ô tô của anh Thiện để người này bị bắt.



Với ý định này, Vân đưa cho bà Nguyễn Thị Vững (SN 1978, ở Hà Nội, là Thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu Bộ Công an) một phong bì, mặt trước ghi số nhà và biển số xe. Vân nói với bà Vững là xe này (xe anh Thiện) có ma túy và nhờ báo công an bắt.