Âm mưu sau án mạng thảm khốc của người phụ nữ gốc Việt tại Úc

Theo hồ sơ cảnh sát, bà Thi Kim Tran đang ở nhà cùng với hai con trai tại Bankstown, khu ngoại ô phía Tây Nam Sydney vào khoảng 10 giờ 30 phút tối 17-4 năm nay thì bị một nhóm đàn ông bịt mặt, cầm súng và gậy bóng chày xông vào bắt, ép lên một chiếc ô tô chạy đi.

Thi thể bị thiêu cháy của bà Thi Kim Tran được phát hiện ở phía sau một chiếc xe hơi tại khu Beverly Hills, Sydney. Ảnh: Facebook.

Sau đó, chiếc xe chạy đến đường Welfare, khu Beverly Hills thì bị phóng hỏa. Lực lượng Cứu hỏa New South Wales đã dập tắt đám cháy nhưng chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn. Khi khám nghiệm, cảnh sát phát hiện thi thể của bà Tran bên trong. Cảnh sát khẳng định bà đã bị bắn chết trước khi xe bốc cháy.