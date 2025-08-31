Ấm lòng hàng quán Hà Nội hỗ trợ bữa ăn, chốn ngủ cho khách xem diễu binh

Những ngày qua, đặc biệt vào các thời điểm diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh mừng Quốc khánh 2/9, nhiều nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội đã chủ động mở cửa xuyên đêm, phục vụ miễn phí đồ ăn, nước uống và chỗ nghỉ cho du khách.

Không chỉ chu đáo phục vụ từng suất ăn đầy đặn, đủ dinh dưỡng, các chủ quán còn chuẩn bị ghế nhựa cho khách ngồi xem diễu binh, mở cửa nhà vệ sinh miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con từ xa về Thủ đô.

Quán cà phê của chị Thùy Dương ở phố Đốc Ngữ phục vụ miễn phí chỗ ở, đồ ăn, nước uống cho những người tham gia phục vụ đại lễ 2/9. Ảnh: VOV

Nằm ở phố Đốc Ngữ, quán cà phê của chị Vũ Thị Thùy Dương những ngày qua tất bật tiếp đón khách. Chị Dương cho biết, việc phục vụ miễn phí đã được quán triển khai từ khoảng một tuần trước ngày duyệt binh chính thức.

Những vị khách được hưởng ưu đãi miễn phí 100% bao gồm bộ đội, tình nguyện viên và bất cứ ai tham gia phục vụ cho ngày đại lễ 2/9. Với những khách hàng trên 50 tuổi, quán dành tặng ưu đãi 50%.