Ấm lòng chủ nhà trọ đồng loạt giảm tiền, hỗ trợ người thuê giữa mùa dịch

Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7 đến 6/9, nhiều người là lao động tự do, sinh viên ngụ cư tại các khu nhà trọ chưa kịp trở về quê hương, gặp nhiều khó khăn do không có thu nhập. Do đó, nhiều phường đã kêu gọi các chủ hộ có nhà cho thuê trọ giảm giá thuê nhà, chung tay phòng chống dịch bệnh cùng cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, nhiều chủ nhà ở Hà Nội đồng loạt giảm tiền nhà, tiền dịch vụ để hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với người thuê trong mùa dịch, tạo nên một phong trào ấm áp tình người giữa mùa dịch.