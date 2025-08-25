Ấm áp nơi sơ tán: Mới lọt lòng đã phải theo mẹ 'chạy' bão số 5

Trưa ngày 25/8, bão số 5 cách đất liền Nghệ An khoảng 120km, mưa nặng hạt dần, bầu trời ven biển xã Diễn Châu xám xịt. Nhưng khuôn mặt những đứa trẻ đón bão cùng người thân tại điểm tránh trú bão ở Trường Tiểu học Diễn Bích lại rất trong veo, hồn nhiên…

Các phòng tránh trú bão được bố trí tại Trường Tiểu học Diễn Bích đã “chật cứng”. Họ là người dân các xóm ven biển Hải Bắc, Chiến Thắng và Bắc Chiến Thắng đến tá túc từ chập tối 24 và sáng 25/8.