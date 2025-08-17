Ám ảnh tiếng hét giữa cánh đồng: 'Chết người rồi Cường ơi'

Trần Tuyên| 17/08/2025 16:19

Người đàn ông 53 tuổi ở An Giang đi kích cá trong đêm, không may vướng vào dây điện bẫy chuột của hàng xóm dẫn đến tử vong.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Cường (49 tuổi) và Trần Văn Nhờ (41 tuổi, cùng ngụ xã Châu Phong, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cường và Nhờ khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra, do chuột cắn phá lúa mới gieo sạ nên sáng 15/8, Cường thuê Nhờ rồi cả hai cùng kéo dây chì trên mảnh ruộng để giăng bẫy diệt chuột.

Cường giao cho Nhờ đấu nối dây chì rồi trở về nhà. Đến khoảng 20h cùng ngày, Cường đưa bình ắc quy loại 12V và bộ dụng cụ kích điện đến mảnh ruộng giăng bẫy trước đó.

Khoảng 1 tiếng sau, Cường ngắt điện, đi kiểm tra thì nghe tiếng của một người dân ngụ cùng địa phương tri hô: “Chết người rồi Cường ơi”.

hiện trường.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định người tử vong trên là ông N.H.M. (53 tuổi, hàng xóm) trong lúc đi kích cá, nguyên nhân do vướng vào bẫy diệt chuột của Cường.

Công an tỉnh An Giang chỉ đạo công an xã cần tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các biện pháp diệt chuột hiệu quả, an toàn. Việc dùng điện để diệt chuột không chỉ gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng của bản thân người sử dụng mà còn gây nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội, thậm chí khi có tai nạn xảy ra còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/am-anh-tieng-het-giua-canh-dong-chet-nguoi-roi-cuong-oi-2432932.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/am-anh-tieng-het-giua-canh-dong-chet-nguoi-roi-cuong-oi-2432932.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Ám ảnh tiếng hét giữa cánh đồng: 'Chết người rồi Cường ơi'
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO