Ám ảnh cuộc mò tìm máy bay gặp nạn dưới đáy biển của thợ lặn quân sự

Trong bóng đêm mặn chát của biển Phú Quý năm 2015, khi dòng chảy xiết cuốn trôi từng vệt sáng của ánh đèn pin dưới đáy sâu, Thiếu tá Đỗ Quang Học (Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Quân chủng Hải quân) bất chợt khựng lại.

Trước mắt anh, thứ tưởng như một mảnh vải vướng vào xác máy bay hóa ra là tấm dù, bên trong là đồng đội đã nằm xuống.

Thiếu tá Đỗ Quang Học. Ảnh: Hoàng Hà

Giây phút ấy, vừa xót xa vừa kiên định, đã khắc họa toàn bộ con người của một thợ lặn quân sự. Họ sống trong đời thường như bao người khác, nhưng khi xuống nước lại mang bản lĩnh thép để đối diện với những điều dữ dội nhất.

Những lần đi tìm đồng đội giữa biển sâu

Năm 2015, 2 máy bay Su-22M4 của Không quân nhân dân Việt Nam va chạm khi diễn tập trên không phận đảo Phú Quý, Bình Thuận vào ngày 16/4.

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 nhận lệnh tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 15 người trong đội đặc nhiệm, trong đó có Thiếu tá Đỗ Quang Học, lao xuống biển trong bóng tối. Sóng to, dòng chảy mạnh, độ sâu khắc nghiệt, nhưng họ không cho phép mình chùn bước.

Khu vực tìm kiếm 2 máy bay Su-22M4 gặp nạn. Ảnh: Ngọc Phạm

Ngày đầu tiên, họ đánh dấu được khu vực có mảnh vỡ và tìm được những vật dụng liên quan tới phi công và máy bay nhưng không thể giữ vị trí vì dòng nước cuốn trôi.