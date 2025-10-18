Ám ảnh các vụ tai nạn học sinh tử vong, tôi vẫn phải để con tự đi xe máy tới trường

Lên cấp 3, việc để con tự đi xe máy 50cc thực sự khiến tôi “căng não”. Hai vợ chồng tìm hiểu kỹ luật, chọn loại xe đúng quy định, hướng dẫn con cách đi lại an toàn. Nhưng chưa kịp yên tâm, thì cả nhóm phụ huynh lớp con nhận tin sét đánh: Một bạn trong lớp gặp tai nạn khi lái xe máy trên đường về nhà, không qua khỏi. Tôi sợ hãi, chới với, nhưng cũng không còn lựa chọn khác. Trường cách nhà 6km, ngược hướng mẹ đi làm; tôi còn phải lo cho đứa nhỏ. Không có xe đưa đón, thuê xe thì quá tốn kém. Cuối cùng, tôi đành để con tự đi, chỉ biết dặn dò con đội mũ bảo hiểm, rời nhà sớm, không vội vàng để hạn chế gặp sự cố trên đường. Dặn là vậy, nhưng lòng tôi chẳng khi nào yên.

Khi con gái lên lớp 8, tôi mua cho con chiếc xe đạp để tập quen với việc tự đi học. Tuần đầu, tôi vẫn lẽo đẽo theo sau, tim như muốn rơi ra mỗi khi con loạng choạng. Nhưng rồi vì lịch học dày, con thường thức khuya, sáng lại dậy sớm, tôi lại thương con, quay về với việc đèo con đến trường.

Thực tế, giao thông ở nước ta quá phức tạp. Ngoài ý thức của người tham gia, môi trường giao thông cũng đầy rủi ro - đặc biệt ở các tuyến đường có nhiều xe tải, container. Trong khi đó, không ít học sinh vẫn chủ quan, thậm chí coi thường quy định an toàn. Ở trường con tôi, chuyện học sinh đi xe phân khối lớn, không đội mũ, phóng nhanh… quá quen thuộc. Có em còn treo mũ bảo hiểm ở hông xe chỉ để “làm cảnh” vì thấy vướng, sợ hỏng kiểu tóc... Tôi cũng từng chứng kiến con mình lái xe nhanh hơn mức an toàn; khi góp ý, cháu còn phản ứng: “Bạn con đi nhanh hơn nhiều!”.

Với con thứ hai, tôi chọn cách khác. Dù đã mua xe đạp cho con, khi thấy tuyến xe buýt thuận tiện, tôi lập tức đăng ký vé tháng cho cháu. Mất thêm ít thời gian nhưng đổi lại, tôi thấy an tâm hơn rất nhiều.

Những năm gần đây, các chương trình giáo dục an toàn giao thông đã được đẩy mạnh trong trường học, cùng nhiều quy định mới từ Nghị định 151/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều điều khiến phụ huynh trăn trở. Giáo dục, ý thức, sự giám sát của gia đình, nhà trường và cả việc thực thi pháp luật - tất cả cần phối hợp chặt chẽ hơn, để trẻ em được học cách tham gia giao thông một cách thực sự an toàn.

Người ta vẫn nói cha mẹ cần “buông” để con trưởng thành, tự lập. Nhưng riêng với chuyện an toàn tính mạng, “buông” không bao giờ là dễ. Tôi vẫn luôn tự hỏi: Làm sao để con được lớn lên, được va vấp, được chủ động - mà cha mẹ không phải sống trong nỗi lo thường trực mỗi khi con ra khỏi nhà?