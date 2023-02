"All Quiet On The Western Front" lập kỷ lục với 7 giải thưởng tại BAFT

Sáng 20/2 (giờ Việt Nam), bộ phim "All Quiet On The Western Front" đã giành chiến thắng vang dội tại lễ trao giải BAFTA 2023.

Kết quả này cho thấy nhiều khả năng "All Quiet On The Western Front" sẽ thắng lớn tại lễ trao giải Oscar diễn ra tại thành phố Los Angeles (Mỹ) vào ngày 12/3 tới, do BAFTA là một trong những giải "dự báo" Oscar quan trọng, bên cạnh giải Quả cầu Vàng.

"All Quiet On The Western Front" (Phía Tây không có gì lạ) do Edward Berger đạo diễn kiêm biên kịch, dựa trên cuốn tiểu thuyết kinh điển cùng tên của tác giả Erich Maria Remarque.

Theo chân một người lính trẻ người Đức tên Paul Baumer, bộ phim là câu chuyện về sự sống và cái chết tại các chiến hào ở mặt trận phía Tây trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.