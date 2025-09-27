Alica Schmidt giải nghệ đi bán hàng online?

Trong bài đăng, giới thiệu dòng thanh protein hương Cookies & Caramel hợp tác cùng thương hiệu Barebells, kèm những hình ảnh chụp đầy phong cách. Động thái này lập tức làm dấy lên tin đồn cô “chuyển nghề sang bán hàng online” và thậm chí là đã âm thầm giải nghệ.

Thực tế, chưa có bằng chứng nào cho thấy Schmidt rời bỏ sự nghiệp điền kinh. Trái lại, cô vẫn được ghi nhận trong danh sách các VĐV chuyên nghiệp của điền kinh Đức và gần đây còn lên kế hoạch chuyển hướng từ cự ly 400m sang 800m để tìm kiếm bước đột phá sau Olympic Paris. Truyền thông Đức cho biết đây là quyết định chuyên môn, không liên quan đến việc giải nghệ hay tạm dừng thi đấu.