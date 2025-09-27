Alica Schmidt giải nghệ đi bán hàng online?

Trong bài đăng, giới thiệu dòng thanh protein hương Cookies & Caramel hợp tác cùng thương hiệu Barebells, kèm những hình ảnh chụp đầy phong cách. Động thái này lập tức làm dấy lên tin đồn cô “chuyển nghề sang bán hàng online” và thậm chí là đã âm thầm giải nghệ.
Thực tế, chưa có bằng chứng nào cho thấy Schmidt rời bỏ sự nghiệp điền kinh. Trái lại, cô vẫn được ghi nhận trong danh sách các VĐV chuyên nghiệp của điền kinh Đức và gần đây còn lên kế hoạch chuyển hướng từ cự ly 400m sang 800m để tìm kiếm bước đột phá sau Olympic Paris. Truyền thông Đức cho biết đây là quyết định chuyên môn, không liên quan đến việc giải nghệ hay tạm dừng thi đấu.
Việc Schmidt mở rộng hoạt động thương mại không phải là chuyện mới. Trước đây, cô từng tiết lộ đã từ chối một hợp đồng tài trợ trị giá hàng trăm nghìn USD vì không cảm thấy phù hợp với hình ảnh cá nhân. Với hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram, sức hút của Schmidt là “mỏ vàng” cho các thương hiệu thể thao và dinh dưỡng, và bản thân cô cũng khéo léo tận dụng nền tảng mạng xã hội để tăng thu nhập.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Schmidt cũng khiến mọi động thái ngoài đường đua bị chú ý quá mức. Việc cô đăng bài quảng bá sản phẩm đã nhanh chóng bị một số người hiểu thành “bán hàng online”, rồi lan truyền thành tin đồn giải nghệ. Thêm vào đó, quãng thời gian nghỉ sau Olympic và kế hoạch đổi cự ly thi đấu càng khiến cộng đồng mạng suy đoán.
Từ các nguồn tin chính thống, có thể khẳng định: Alica Schmidt chưa từng tuyên bố giải nghệ. Hoạt động thương mại và quảng cáo chỉ là bước đi song song với sự nghiệp vận động viên, một xu hướng phổ biến với các ngôi sao thể thao hiện đại. Ở tuổi 25, Schmidt vẫn đặt mục tiêu chinh phục các giải đấu quốc tế, đồng thời tiếp tục xây dựng thương hiệu cá nhân ngoài đường chạy.
Như vậy, “nữ thần điền kinh” đang cho thấy hình mẫu của một VĐV thế hệ mới: vừa theo đuổi thành tích thể thao, vừa làm kinh doanh, và biết cách biến sức hút cá nhân thành cơ hội nghề nghiệp mà không đánh mất đam mê trên đường đua.
Những hình ảnh xinh đẹp của Alica Schmidt: