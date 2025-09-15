Algeria có Thủ tướng mới

Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống, ông Sifi Ghrieb – người từng là Bộ trưởng Công nghiệp Algeria đã đảm nhận chức vụ Thủ tướng lâm thời, sau khi Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã kết thúc nhiệm kỳ của cựu Thủ tướng Nadir Larbaoui vào tháng trước, mà không nêu lý ‎do.

Ông Sifi Ghrieb (trái) đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Algeria (Ảnh: KT)

Tân Thủ tướng Algeria đã cam kết thực hiện “chương trình nghị sự của Tổng thống, đồng thời bắt tay xây dựng các chương trình hành động mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế quốc gia.

Được biết, Algeria là quốc gia sản xuất khí đốt ở Bắc Phi, là nhà cung cấp năng lượng cho một số quốc gia châu Âu, nhưng đang tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế khi đối mặt với các thách thức xã hội và kinh tế.