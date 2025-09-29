Alcaraz vượt qua thử thách Ruud, tái ngộ Taylor Fritz ở chung kết

Carlos Alcaraz mừng trận thắng thứ 66 trong năm 2025. Ảnh: ATP

Tay vợt số 1 thế giới Alcaraz vượt qua thử thách khá “lì lợm” và cả những lo ngại về thể lực của bản thân để thắng ngược dòng 3-6, 6-3, 6-4 tại giải ATP 500. Alcaraz, người có lúc di chuyển hạn chế trong set đầu tiên, cuối cùng cũng tìm lại sự sắc bén để hẹn gặp cựu vô địch Tokyo Taylor Fritz trong trận tranh cúp.

“Tôi đã có nhiều cơ hội ở set đầu. Nếu nhớ không lầm, tôi có bốn break point. Chỉ là những chi tiết nhỏ thôi. Khi đó tôi hơi giận chính mình nhưng tôi đã cố trấn tĩnh, giữ sự lạc quan hơn trong đầu để chiến đấu”, Alcaraz chia sẻ bí quyết lội ngược dòng.