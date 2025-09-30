Alcaraz thắng trận thứ 65 trong năm 2025, vào chung kết Japan Open

Thiên Bình| 30/09/2025 07:49

Carlos Alcaraz ngược dòng kịch tính trước Casper Ruud tại bán kết Japan Open 2025, giành vé vào chung kết gặp Taylor Fritz, hứa hẹn màn đối đầu đỉnh cao đầy hấp dẫn và kịch tính.

Carlos Alcaraz khởi đầu chệch choạc, bỏ lỡ nhiều cơ hội bẻ giao và để thua set đầu. Tuy nhiên, tay vợt 21 tuổi người Tây Ban Nha nhanh chóng lấy lại sự tự tin, tăng cường sức mạnh trong các cú giao bóng và tấn công áp đảo để cân bằng tỷ số sau hai set.

Carlos Alcaraz ngược dòng ấn tượng trước Casper Ruud, giành chiến thắng thứ 65 trong một mùa - Ảnh: ATP, US Open

Ở set quyết định, Alcaraz bẻ giao ở game thứ năm rồi giữ chắc lợi thế, khép lại trận đấu bằng thắng lợi 6-4 sau gần hai giờ thi đấu căng thẳng.

Phát biểu sau trận, tay vợt số 1 thế giới thừa nhận sự kiên nhẫn và lạc quan là chìa khóa giúp anh lội ngược dòng thành công. Đây là cơ hội để anh giành danh hiệu thứ tám trong năm, đồng thời phục thù thất bại trước Fritz tại Laver Cup vừa qua.

Carlos Alcaraz 2.jpg
Tay vợt số 1 thế giới chạm trán Taylor Fritz ở chung kết Japan Open- Ảnh: US Open

Ở trận bán kết còn lại, Taylor Fritz thể hiện phong độ ấn tượng khi hạ Jenson Brooksby 6-3, 6-3, tung ra 13 cú ace và duy trì sự ổn định ở những thời khắc quyết định.

Trận chung kết Japan Open 2025 giữa Alcaraz và Fritz hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn, khi cả hai đều đang đạt phong độ cao. Nếu thắng, Alcaraz không chỉ nâng cúp mà còn cải thiện thành tích đối đầu trước đối thủ người Mỹ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/alcaraz-thang-tran-thu-65-trong-nam-2025-vao-chung-ket-japan-open-2447026.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/alcaraz-thang-tran-thu-65-trong-nam-2025-vao-chung-ket-japan-open-2447026.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Các môn thể thao khác
            Alcaraz thắng trận thứ 65 trong năm 2025, vào chung kết Japan Open
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO