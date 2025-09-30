Alcaraz thắng trận thứ 65 trong năm 2025, vào chung kết Japan Open

Phát biểu sau trận, tay vợt số 1 thế giới thừa nhận sự kiên nhẫn và lạc quan là chìa khóa giúp anh lội ngược dòng thành công. Đây là cơ hội để anh giành danh hiệu thứ tám trong năm, đồng thời phục thù thất bại trước Fritz tại Laver Cup vừa qua.

Ở trận bán kết còn lại, Taylor Fritz thể hiện phong độ ấn tượng khi hạ Jenson Brooksby 6-3, 6-3, tung ra 13 cú ace và duy trì sự ổn định ở những thời khắc quyết định.

Trận chung kết Japan Open 2025 giữa Alcaraz và Fritz hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn, khi cả hai đều đang đạt phong độ cao. Nếu thắng, Alcaraz không chỉ nâng cúp mà còn cải thiện thành tích đối đầu trước đối thủ người Mỹ.