Alcaraz tái ngộ Sinner ở chung kết Cincinnati Open 2025

Sang set 2, thể lực suy giảm khiến Zverev gần như bất lực, phải nhờ đến chăm sóc y tế. Anh chỉ còn đủ sức cầm vợt, di chuyển chậm chạp, trong khi Alcaraz không cần bung hết sức vẫn dễ dàng thắng liền 5 game trắng, khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Chiến thắng này giúp Alcaraz lần thứ hai vào chung kết Cincinnati Open và hẹn gặp Jannik Sinner – người vượt qua Terence Atmane 7-6, 6-2.

Đây sẽ là lần thứ tư liên tiếp Alcaraz và Sinner đối đầu ở chung kết các giải lớn, sau Rome Masters, Roland Garros, Wimbledon và giờ là Cincinnati Open.