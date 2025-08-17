Alcaraz tái ngộ Sinner ở chung kết Cincinnati Open 2025

Carlos Alcaraz tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành quyền vào chung kết Cincinnati Open 2025 sau chiến thắng thuyết phục trước Alexander Zverev.

Ngay trong lúc khởi động, Zverev đã gặp vấn đề ở lưng nhưng vẫn quyết tâm ra sân. Anh thậm chí có cơ hội tạo khác biệt với ba break-point ở game sớm, song không tận dụng được.

Từ đó, thế trận nghiêng hẳn về phía Alcaraz. Với những cú giao bóng mạnh mẽ hơn trước và khả năng xử lý trên lưới hoàn hảo, “Carlitos” giành break duy nhất để khép lại set 1 với tỷ số 6-4.

Sang set 2, thể lực suy giảm khiến Zverev gần như bất lực, phải nhờ đến chăm sóc y tế. Anh chỉ còn đủ sức cầm vợt, di chuyển chậm chạp, trong khi Alcaraz không cần bung hết sức vẫn dễ dàng thắng liền 5 game trắng, khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Chiến thắng này giúp Alcaraz lần thứ hai vào chung kết Cincinnati Open và hẹn gặp Jannik Sinner – người vượt qua Terence Atmane 7-6, 6-2.

Đây sẽ là lần thứ tư liên tiếp Alcaraz và Sinner đối đầu ở chung kết các giải lớn, sau Rome Masters, Roland Garros, Wimbledon và giờ là Cincinnati Open.

