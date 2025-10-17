Alcaraz hạ Taylor Fritz, tranh chức vô địch 6 triệu USD với Sinner

Dù Taylor Fritz vốn là “chuyên gia sân cứng”, anh vẫn bất lực trước tốc độ và sức mạnh bùng nổ của Carlos Alcaraz.

Set đầu diễn ra căng thẳng cho đến game 5, khi tay vợt người Tây Ban Nha tận dụng sai lầm của đối thủ để giành break và duy trì lợi thế đến hết set, khép lại với chiến thắng 6-4.