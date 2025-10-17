Alcaraz hạ Taylor Fritz, tranh chức vô địch 6 triệu USD với Sinner

Thiên Bình| 17/10/2025 07:00

Carlos Alcaraz tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao khi đánh bại Taylor Fritz 6-4, 6-2 để giành vé vào chung kết Six Kings Slam, gặp Jannik Sinner.

Dù Taylor Fritz vốn là “chuyên gia sân cứng”, anh vẫn bất lực trước tốc độ và sức mạnh bùng nổ của Carlos Alcaraz.

Set đầu diễn ra căng thẳng cho đến game 5, khi tay vợt người Tây Ban Nha tận dụng sai lầm của đối thủ để giành break và duy trì lợi thế đến hết set, khép lại với chiến thắng 6-4.

Carlos Alcaraz.jpg
Alcaraz không mấy khó khăn để đánh bại Fritz - Ảnh: Sportskeeda Tennis

Sang set hai, thế trận càng một chiều hơn khi Fritz liên tục mắc lỗi, còn Alcaraz cho thấy sự toàn diện cả ở sức mạnh lẫn kỹ thuật.

Những cú bỏ nhỏ tinh tế (thành công 12/13 lần) cùng các pha đánh thuận tay sấm sét giúp Alcaraz gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng.

Sau 1 giờ 10 phút, Fritz gác vợt với tỷ số 4-6, 2-6, khép lại nỗ lực bất thành trước cơn lốc đến từ Tây Ban Nha.

Với chiến thắng này, Carlos Alcaraz chính thức giành quyền vào chung kết, nơi anh sẽ đối đầu Jannik Sinner - cuộc chạm trán hứa hẹn bùng nổ giữa hai tay vợt trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

EFE - Sinner Alcaraz Saudi.jpg
Sinner và Alcaraz tái lặp trận chung kết Six Kings Slam - Ảnh: EFE

Six Kings Slam 2025 là giải tennis biểu diễn đẳng cấp tại Riyadh (15-18/10), nơi quy tụ dàn sao hàng đầu với tổng sáu trận tranh tài.

Mỗi tay vợt nhận 1,5 triệu USD, còn nhà vô địch bỏ túi tới 6 triệu USD, mức thưởng vượt cả ba Grand Slam danh giá. Năm ngoái, Sinner đăng quang sau khi đánh bại Alcaraz, trong khi Djokovic giành hạng ba trước Nadal.

            Các môn thể thao khác
