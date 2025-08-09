Alcaraz hạ Sinner ở US Open 2025: Giữa đối thủ và tình bạn

Khi tưởng như Jannik Sinner đã kịp trở lại ở game cuối, sau khi Carlos Alcaraz bỏ lỡ 2 điểm kết thúc trận, tay vợt người Tây Ban Nha tung ra hai cú giao như đại bác để khẳng định chiến thắng ở chung kết US Open 2025, qua đó giành Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp. Sau khi thắp sáng Flushing Meadows bằng nụ cười rạng rỡ, anh lao ngay về phía khu vực huấn luyện để ăn mừng danh hiệu lớn thứ hai tại Mỹ.
“Thật khó tin những gì anh đã làm trong suốt mùa giải, đẳng cấp tuyệt vời mà anh thể hiện ở mọi giải đấu. Tôi còn gặp anh nhiều hơn cả gia đình mình, thật tuyệt khi được chia sẻ những khoảnh khắc này cùng anh”, Alcaraz ca ngợi đối thủ lớn nhất của anh.
Alcaraz cũng gửi lời tri ân đến đội ngũ và gia đình, những người luôn đồng hành cùng anh: “Tôi thật may mắn khi có các bạn ở bên. Công việc khổng lồ mà các bạn làm giúp tôi trở nên tốt hơn, không chỉ về chuyên môn mà còn cả con người. Mỗi chiến thắng đều nhờ các bạn”.
Việc trận đấu bị hoãn gần 1 giờ đồng hồ không ảnh hưởng đến Alcaraz. Anh nhập cuộc đầy chắc chắn, trượt ngã ở set thứ hai, nhưng nhanh chóng tăng tốc đến mức đối thủ Italia không thể theo kịp. Mọi thứ đều vận hành trơn tru với Carlitos, đặc biệt là cú giao bóng và cú thuận tay, hai vũ khí như những cây búa tạ. “Tôi đã làm hết khả năng, không thể làm gì hơn”, Sinner tiếc nuối, nhưng thừa nhận một cách thẳng thắn rằng đối thủ giỏi hơn.
Khán giả dành tình cảm cho cả hai
New York muốn được xem thêm những set đấu, nhưng cũng say mê một chàng trai có lối chơi và cá tính dường như sinh ra cho thành phố này. Vì thế, khi Alcaraz khép lại trận đấu, khán đài nổ tung trong những tràng pháo tay, với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như diễn viên Danny DeVito hay đạo diễn Spike Lee – người hâm mộ cuồng nhiệt của Alcaraz.
Sinner cũng dành những lời rất trìu mến cho đối thủ quen thuộc, người đã cùng anh chia đều 4 Grand Slam trong năm nay, mỗi người 2 danh hiệu. “Xin chúc mừng, đằng sau một thành công như thế này là cả một khối lượng công việc khổng lồ. Họ đã chuẩn bị cho trận đấu tốt hơn tôi”, Sinner chia sẻ.
Anh chính thức nhường ngôi số 1 ATP cho Alcaraz, rơi xuống thứ 2 sau 65 tuần đứng đầu. Sau đó, anh quay sang cảm ơn đội ngũ của mình vì đã thấu hiểu và hỗ trợ hết mình: “Chúng ta đã dồn rất nhiều công sức cho trận đấu này. Tôi rất vui khi được chia sẻ khoảnh khắc cùng các bạn”.
Cả hai tay vợt đều gửi lời cảm ơn và ca ngợi khán giả Mỹ, những người đã dành sự cổ vũ nồng nhiệt cho cả hai trong suốt hai tuần của giải đấu. Trong các bài phát biểu, cả Alcaraz lẫn Sinner đều nhấn mạnh đến “sự ủng hộ” và “nguồn năng lượng” từ khán đài. Trong buổi phỏng vấn sau trận, HLV Juan Carlos Ferrero tiết lộ rằng sự thay đổi trong cách đánh bóng – cả về độ cao lẫn sức mạnh – chính là chìa khóa giúp học trò của ông duy trì thế chủ động gần như trong suốt cuộc đối đầu với tay vợt người Italia.
Alcaraz hiện vươn lên với 6 Grand Slam, hơn 2 danh hiệu so với Sinner. Novak Djokovic đã không còn cạnh tranh được với họ. Australian Open vào đầu năm sau là cuộc chiến thú vị khác. Melbourne là nơi duy nhất Carlitos chưa chiến thắng, và anh đang khau khát hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam bằng cách chấm dứt sự thống trị của chính Sinner tại Australia.