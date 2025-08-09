Alcaraz hạ Sinner ở US Open 2025: Giữa đối thủ và tình bạn

Sinner cũng dành những lời rất trìu mến cho đối thủ quen thuộc, người đã cùng anh chia đều 4 Grand Slam trong năm nay, mỗi người 2 danh hiệu. “Xin chúc mừng, đằng sau một thành công như thế này là cả một khối lượng công việc khổng lồ. Họ đã chuẩn bị cho trận đấu tốt hơn tôi” , Sinner chia sẻ.

New York muốn được xem thêm những set đấu, nhưng cũng say mê một chàng trai có lối chơi và cá tính dường như sinh ra cho thành phố này. Vì thế, khi Alcaraz khép lại trận đấu, khán đài nổ tung trong những tràng pháo tay, với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như diễn viên Danny DeVito hay đạo diễn Spike Lee – người hâm mộ cuồng nhiệt của Alcaraz.

Anh chính thức nhường ngôi số 1 ATP cho Alcaraz, rơi xuống thứ 2 sau 65 tuần đứng đầu. Sau đó, anh quay sang cảm ơn đội ngũ của mình vì đã thấu hiểu và hỗ trợ hết mình: “Chúng ta đã dồn rất nhiều công sức cho trận đấu này. Tôi rất vui khi được chia sẻ khoảnh khắc cùng các bạn”.

Cả hai tay vợt đều gửi lời cảm ơn và ca ngợi khán giả Mỹ, những người đã dành sự cổ vũ nồng nhiệt cho cả hai trong suốt hai tuần của giải đấu. Trong các bài phát biểu, cả Alcaraz lẫn Sinner đều nhấn mạnh đến “sự ủng hộ” và “nguồn năng lượng” từ khán đài. Trong buổi phỏng vấn sau trận, HLV Juan Carlos Ferrero tiết lộ rằng sự thay đổi trong cách đánh bóng – cả về độ cao lẫn sức mạnh – chính là chìa khóa giúp học trò của ông duy trì thế chủ động gần như trong suốt cuộc đối đầu với tay vợt người Italia.

Alcaraz hiện vươn lên với 6 Grand Slam, hơn 2 danh hiệu so với Sinner. Novak Djokovic đã không còn cạnh tranh được với họ. Australian Open vào đầu năm sau là cuộc chiến thú vị khác. Melbourne là nơi duy nhất Carlitos chưa chiến thắng, và anh đang khau khát hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam bằng cách chấm dứt sự thống trị của chính Sinner tại Australia.