Alcaraz đòi nợ Djokovic, vào chung kết US Open

Novak Djokovic đứng tựa hai tay lên lưới, chờ Carlos Alcaraz quay lại sau khi anh mừng chiến thắng cùng đội ngũ và gia đình, hai tay giơ cao.

Huyền thoại người Serbia dành những lời chúc chân thành khiến Alcaraz mỉm cười. Bầu không khí trên sân gợi cảm giác như một kỷ nguyên đã khép lại.

Thời gian không ngừng trôi, nghiệt ngã với những tay vợt gạo cội, ưu ái cho lớp trẻ. Ở tuổi 38, Djokovic lại lỡ cơ hội làm giàu thêm bộ sưu tập Grand Slam khi phải nhận thất bại 4-6, 6-7 (4-7) và 2-6 trong 2 giờ 23 phút.