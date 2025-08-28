Alcaraz dạo chơi lấy vé vòng 3 US Open

Ở set ba, Bellucci nỗ lực vùng lên, có những thời điểm gây khó khăn cho Alcaraz. Tuy nhiên, sự chênh lệch đẳng cấp vẫn quá rõ ràng. Alcaraz kiểm soát thế trận, tận dụng cơ hội bẻ game và kết thúc set đấu với tỷ số 6-3.

Thắng chung cuộc 3-0 (6-1, 6-0, 6-3), Alcaraz ghi tên mình vào vòng ba, nơi anh sẽ tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ hai tại US Open. Phong độ ấn tượng này cũng là lời khẳng định mạnh mẽ từ tay vợt trẻ người Tây Ban Nha cho tham vọng chiếm ngôi vị số một thế giới trong tương lai gần.