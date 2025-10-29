Alcaraz bị cắt dứt chuỗi 17 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz trở lại sau hơn một tháng vắng bóng kể từ chức vô địch ở Tokyo, nhưng phong độ của anh tại Paris Masters 2025 lại gây thất vọng.

Trong cuộc đối đầu thứ tám với Cameron Norrie, Alcaraz thi đấu chệch choạc và mắc tới 19 lỗi đánh hỏng ở set hai, để rồi thua ngược 4-6, 6-3, 6-4 sau hơn hai giờ thi đấu.