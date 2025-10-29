Alcaraz bị cắt dứt chuỗi 17 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000

Carlos Alcaraz gây sốc khi để thua ngược Cameron Norrie ở vòng hai Paris Masters 2025, đánh dấu lần đầu tiên “tiểu Nadal” dừng bước sớm tại giải Masters 1000 sau 17 trận thắng liên tiếp.

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz trở lại sau hơn một tháng vắng bóng kể từ chức vô địch ở Tokyo, nhưng phong độ của anh tại Paris Masters 2025 lại gây thất vọng.

Trong cuộc đối đầu thứ tám với Cameron Norrie, Alcaraz thi đấu chệch choạc và mắc tới 19 lỗi đánh hỏng ở set hai, để rồi thua ngược 4-6, 6-3, 6-4 sau hơn hai giờ thi đấu.

Carlos Alcaraz.jpg
Alcaraz bị Norrie cắt dứt chuỗi 17 trận thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000 - Ảnh: ATP Tour

Dù thắng set đầu, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn loay hoay tìm cảm giác bóng, thậm chí có cuộc trao đổi khá căng với HLV Juan Carlos Ferrero.

Trận thua này không chỉ chấm dứt chuỗi 17 trận thắng liên tiếp của anh tại các giải Masters 1000, mà còn khiến Carlos Alcaraz có nguy cơ mất ngôi số 1 thế giới nếu Jannik Sinner đăng quang ở Paris.

Tuy nhiên, trong cuộc đua “Tay vợt số 1 năm 2025”, Alcaraz vẫn tạm dẫn đầu với khoảng cách 2.040 điểm.

Niềm vui của tay vợt hạng 31 thế giới - Ảnh: ATP Tour

Về phần mình, Norrie chơi tự tin và bản lĩnh. Anh tận dụng triệt để các sai lầm của đối thủ, kiểm soát tốt những pha bóng bền và giữ vững tâm lý ở thời khắc quyết định.

Chiến thắng này giúp tay vợt 30 tuổi người Anh lần đầu vào vòng 1/8 Masters 1000 kể từ Rome Open 2023 - cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại của nhà vô địch Indian Wells 2021.

