Album nhạc phim siêu anh hùng 'Shang-Chi' chính thức phát hành, hội tụ dàn nghệ sĩ hip-hop cực khủng

Shang-Chi and the legend of The Ten Rings: The album được sản xuất bởi 88rising, diễn đàn âm nhạc của các nghệ sĩ châu Á và Mỹ gốc Á từ khắp nơi trên thế giới. Lấy cảm hứng từ nhân vật Shang-Chi, các nghệ sĩ đã hoàn thiện những câu chuyện về trải nghiệm của một người Mỹ gốc Á nói riêng và một cá nhân nói chung: Cuộc sống ở nơi gọi là “nhà”, cảm giác bị lừa dối hay cảm xúc khi biết tới tình yêu. Như chính chủ đề phim, album khám phá mối quan hệ về các thế hệ của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhạc phim Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân hội tụ dàn nghệ sĩ đình đám từ 88rising