Ai thắng, ai bại trong trận chiến nhạc Việt?

Nhạc Việt đang vào giai đoạn "bội thực" âm nhạc, với hàng chục sản phẩm nối đuôi nhau ra mắt thị trường trong 2 tuần qua. Sự chen chúc của ca sĩ Việt có một phần lý do từ việc nhiều người dời lịch phát hành nhạc ở thời điểm miền Bắc chống chọi bão, lũ vào giữa tháng 10 và đổ dồn trở lại ở cùng thời điểm. Mặt khác, đây cũng là giai đoạn "vàng" để giới ca sĩ ra sản phẩm, sẵn sàng chạy đà cho lịch trình hoạt động cuối năm.

Chỉ tính 4 album của Min, Rhyder, LowG và Osad, có gần 50 bản nhạc đa dạng thể loại và được chuẩn bị kỳ công để gửi tới khán giả. Tính cả các ca khúc của game show Anh trai say hi, cho đến loạt sản phẩm đơn lẻ của những ca sĩ có tiếng, một tháng qua, trên dưới 100 bản nhạc cùng cạnh tranh ở đường đua "top trending".

Đường đua nhạc Việt hiện tại không có ca sĩ hạng A và không có bài nhạc thống trị tuyệt đối. Thay vào đó là cuộc cạnh tranh của những tên tuổi ca sĩ/rapper có độ hot nhất định, dẫn đến trật tự ở "top trending" thay đổi liên tục. Hai tuần qua, sự thống trị luân phiên giữa MCK, Rhymastic, Obito và gần nhất là Min.