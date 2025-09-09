Ai sướng như Khánh Vy?

Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An. Cô bắt đầu được công chúng biết đến từ năm 2016 với đoạn clip “nói” 7 thứ tiếng gây bão mạng xã hội. Nét duyên dáng, khả năng ngoại ngữ ấn tượng cùng gương mặt rạng rỡ đã giúp Khánh Vy nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong thế hệ MC trẻ, thậm chí nhiều người còn ưu ái gọi Khánh Vy với danh xưng “chuẩn mực Gen Z).

Chỉ sau vài năm, Khánh Vy liên tục góp mặt ở những chương trình lớn. Ở mỗi chương trình, cô đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, không ngừng hoàn thiện phong cách dẫn. Càng theo dõi, khán giả càng bất ngờ bởi mỗi năm Khánh Vy lại thêm phần chín chắn, duyên dáng và bản lĩnh hơn.

Từ fan nhí thành người dẫn chương trình Olympia

Trong một video kỷ niệm 55 năm Đài Truyền hình Việt Nam, Khánh Vy đã xúc động nhớ về những ký ức tuổi thơ gắn liền với Olympia. Cô kể lại, ngày còn học cấp 1, mỗi dịp chung kết năm, cả gia đình lại cùng ngồi xem truyền hình trực tiếp. Hình ảnh các anh chị thí sinh khoác chiếc áo đỏ đã in sâu trong tâm trí cô bé nhỏ tuổi. Người mẹ luôn nhắc Vy phải cố gắng học giỏi như họ.

Đến cấp 2, trải nghiệm ấy được nối dài theo một cách “khó nhằn” hơn. Mẹ thường yêu cầu Vy nghe và dịch lại những câu hỏi tiếng Anh trong chương trình. Nếu làm được, đồng nghĩa với công sức rèn luyện có kết quả; còn không, sẽ phải học lại từ đầu. Áp lực đó từng khiến Vy căng thẳng, bởi có tới 80% câu hỏi cô không nghe được, hoặc nghe ra nhưng không thể trả lời. Thế nhưng, chính sự “thử thách” từ gia đình ấy đã hun đúc trong Khánh Vy tình yêu học tập.

Khánh Vy yêu thích Olympia từ khi còn nhỏ.

Khi đã trưởng thành, Khánh Vy vẫn giữ nguyên tình cảm đặc biệt dành cho Olympia, và rồi từ tình yêu biến thành cơ hội để Gen Z trở thành MC của chương trình sau này. Khi đã ở vai trò “cầm trịch” chương trình, cô vẫn thường xuyên xem lại những số do MC Tùng Chi, Diệp Chi dẫn dắt để học hỏi kinh nghiệm. Nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày của các đàn chị, Vy càng có động lực để cố gắng.