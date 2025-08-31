Ai sẽ tiếp quản Đền thờ Tổ trăm tỷ rộng 7.000m2 của Hoài Linh?

Trò chuyện với phóng viên VietNamNet dịp góp mặt trong bộ phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn vừa ra rạp, nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ về cuộc sống đời thường - thế giới của anh khi không có ánh đèn sân khấu.

Hiện, phần lớn thời gian Hoài Linh ở nhà ở quận Phú Nhuận, TPHCM cùng mẹ.

Bà Lệ Phương năm nay 87 tuổi, không đau bệnh nhưng sức khỏe không còn như xưa nên hạn chế đi lại. Ngày trước, bà hay đi về giữa Mỹ và Việt Nam, bây giờ chỉ muốn ở lại quê hương, sống cùng con trai.

Bà thích sống ở thành phố hơn Đền thờ Tổ nghiệp ở Long Phước, Thủ Đức vì nơi đây dân cư đông đúc, gần chợ, ngày nào cũng có người lại qua, nói cười.