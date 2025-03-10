Ai sẽ lọt vào Top 3 dự chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'?

Trước thềm phát sóng tập 10 "Vietnam's Next Top Model", khán giả xôn xao với thông tin, hình ảnh về 3 thí sinh trong Top 6 tham dự sự kiện thuộc Tuần lễ Thời trang Paris. Đó là Mai Hoa, Bảo Ngọc và Mỹ Ngân. Theo phân tích từ cộng đồng người hâm mộ, tới kinh đô thời trang Paris là phần thưởng rất có giá trị mà chương trình dành cho Top 3. Bên cạnh đó, tính đến trước tập 10, cả 3 thí sinh đều từng giành chiến thắng.

Xét về từng cá nhân, Mai Hoa bước vào mùa giải với sự nổi bật về chiều cao 1,84m, tỷ lệ cơ thể đẹp và nhan sắc ngọt ngào, ưa nhìn. Ban đầu, các phần thể hiện của Mai Hoa khá an toàn khiến không ít khán giả cảm thấy cô hơi... "nhạt" nhưng càng về sau, Mai Hoa đã cho thấy sự bứt phá và nguồn năng lượng tích cực cùng quyết tâm cao chinh phục các mục tiêu. Với 2 lần chiến thắng các thử thách, Mai Hoa đã chứng minh khả năng của mình.

Mai Hoa nổi bật chiều cao 1,84m và sự tiến bộ rõ rệt qua từng thử thách. Ảnh VTV

Với Bảo Ngọc, cô được đánh giá là “chiến binh mạnh” ngay từ tập đầu tiên với chiều cao lý tưởng (1m78), gương mặt chuẩn thời trang và chiến thắng thuyết phục ở thử thách mở màn. Sở hữu nhiều lợi thế nhưng Bảo Ngọc lại thể hiện phong độ thiếu ổn định.