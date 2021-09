Ai rồi cũng sẽ có những nỗi đau, nhưng người thứ ba đáng thương hay đáng trách?

Nếu bạn đang lạc lối trong tình cảm của chính mình. Hay bạn đang rơi vào khổ đau khi người bạn đời quay lưng phản bội. Hãy tìm ra một hướng đi, một cơ hội cho chính cuộc hôn nhân của bạn. Tình yêu không có gì đáng sợ. Nếu bạn thấy đáng sợ là vì bạn chưa yêu bản thân mình đủ. Tâm yếu đuối mong cầu nên mới đánh mất hết niềm tin vào tình yêu.

Tình yêu chân thật sẽ luôn luôn đẹp. Tình yêu chân thật cũng sẽ không làm bạn khổ đau hay tổn thương, bởi mọi sự khổ đau, tổn thương lớn nhất thường đến từ bên trong ta, do ta quá mong cầu được yêu thương theo cách mình muốn - để rồi khi không được đáp ứng hay do tâm ta bất an trước những biến động xung quanh lại tự dày vò, hành hạ tâm trí thân thể chính mình.

Vậy nên hãy trang bị thật đầy đủ những kiến thức kỹ năng về tình yêu hôn nhân trước khi bước vào hôn nhân, chung sống cùng ai đó. Đừng vì sự vô minh của chính mình mà làm khổ đối phương cũng như làm khổ bản thân mình. Có lẽ những vết thương lòng khi bị bạn đời lừa dối, phản bội là đau đớn nhất, khó hàn gắn nhất. Nhưng dù sao chúng ta hãy giữ cho mình sự bình an, làm chủ cảm xúc của mình để không vì sự tức giận mà làm nên những chuyện hối hận về sau.

Theo Gia đình & xã hội