Ái Phương: 'Tôi hát theo cảm xúc của đạo diễn Khương Ngọc, không phải cách của riêng mình'

Trong suốt chặng đường nghệ thuật, Ái Phương luôn được biết đến với một giọng ca giàu cảm xúc, sâu lắng và chân thành, đặc biệt với những ca khúc về gia đình, tình thân.

Mới đây, cô lại một lần nữa mang đến sự bất ngờ khi lần đầu hợp tác với diễn viên - đạo diễn Khương Ngọc trong bộ phim điện ảnh Cục Vàng Của Ngoại. Sự kết hợp này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Ái Phương mà còn là một hành trình cảm xúc đầy ý nghĩa, vừa riêng tư, vừa chung dành cho những ai yêu thương gia đình và cuộc sống.

Cũng chính vì vậy, mới đây nữ ca sĩ đã nhận lời chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, hé lộ những câu chuyện hậu trường cũng như những tâm tư sâu kín về quá trình hợp tác cùng đạo diễn tài năng này.

Đây có phải là lần đầu tiên Ái Phương cộng tác với Khương Ngọc ở vai trò là một đạo diễn, nhạc sĩ không? Cơ duyên và mất thời gian bao lâu để hai anh em cùng đồng hành với nhau?

Tôi quen biết anh Khương Ngọc từ chương trình Gương Mặt Thân Quen 2015, cùng với những người anh chị em thân thiết như: Mai Quốc Việt, Thanh Duy, Ngọc Liên và Nhật Thủy. Thoáng chốc đã tròn 10 năm kể từ ngày đó. Dạo gần đây, tôi có dịp trò chuyện lại với mọi người trong các mùa Gương Mặt Thân Quen năm ấy, cảm giác như được trở về thanh xuân, thật sự rất vui và xúc động.

Và có lẽ cũng nhờ những kết nối, những tình cảm vẫn luôn được giữ gìn từ ngày ấy, mà lần này tôi có cơ hội đặc biệt được hợp tác với anh Khương Ngọc trong một vai trò hoàn toàn mới.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi được làm việc với anh Khương Ngọc với tư cách là ca sĩ, và đặc biệt hơn nữa, đây lại là ca khúc chính thức của phim mà anh ấy đang giữ vai trò đạo diễn. Tôi lại càng hào hứng và trân trọng. Anh Ngọc có gọi cho tôi trước để chia sẻ, nên khi biết sẽ được làm việc cùng anh sau ngần ấy năm tôi thấy rất vui và vinh dự. Cuối cùng, sau tất cả, chúng tôi lại có dịp đồng hành cùng nhau trong một dự án ý nghĩa như thế này.