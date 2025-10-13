Ái Phương: 'Tôi hát theo cảm xúc của đạo diễn Khương Ngọc, không phải cách của riêng mình'

Trong suốt chặng đường nghệ thuật, Ái Phương luôn được biết đến với một giọng ca giàu cảm xúc, sâu lắng và chân thành, đặc biệt với những ca khúc về gia đình, tình thân.
Mới đây, cô lại một lần nữa mang đến sự bất ngờ khi lần đầu hợp tác với diễn viên - đạo diễn Khương Ngọc trong bộ phim điện ảnh Cục Vàng Của Ngoại. Sự kết hợp này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Ái Phương mà còn là một hành trình cảm xúc đầy ý nghĩa, vừa riêng tư, vừa chung dành cho những ai yêu thương gia đình và cuộc sống.
Cũng chính vì vậy, mới đây nữ ca sĩ đã nhận lời chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, hé lộ những câu chuyện hậu trường cũng như những tâm tư sâu kín về quá trình hợp tác cùng đạo diễn tài năng này.
Đây có phải là lần đầu tiên Ái Phương cộng tác với Khương Ngọc ở vai trò là một đạo diễn, nhạc sĩ không? Cơ duyên và mất thời gian bao lâu để hai anh em cùng đồng hành với nhau?
Tôi quen biết anh Khương Ngọc từ chương trình Gương Mặt Thân Quen 2015, cùng với những người anh chị em thân thiết như: Mai Quốc Việt, Thanh Duy, Ngọc Liên và Nhật Thủy. Thoáng chốc đã tròn 10 năm kể từ ngày đó. Dạo gần đây, tôi có dịp trò chuyện lại với mọi người trong các mùa Gương Mặt Thân Quen năm ấy, cảm giác như được trở về thanh xuân, thật sự rất vui và xúc động.
Và có lẽ cũng nhờ những kết nối, những tình cảm vẫn luôn được giữ gìn từ ngày ấy, mà lần này tôi có cơ hội đặc biệt được hợp tác với anh Khương Ngọc trong một vai trò hoàn toàn mới.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi được làm việc với anh Khương Ngọc với tư cách là ca sĩ, và đặc biệt hơn nữa, đây lại là ca khúc chính thức của phim mà anh ấy đang giữ vai trò đạo diễn. Tôi lại càng hào hứng và trân trọng. Anh Ngọc có gọi cho tôi trước để chia sẻ, nên khi biết sẽ được làm việc cùng anh sau ngần ấy năm tôi thấy rất vui và vinh dự. Cuối cùng, sau tất cả, chúng tôi lại có dịp đồng hành cùng nhau trong một dự án ý nghĩa như thế này.
Chị đánh giá về đạo diễn Khương Ngọc như thế nào? Ảnh có điều gì khác biệt?
Đạo diễn Khương Ngọc trong mắt tôi là một người rất tài năng và tâm huyết với nghề. Anh không chỉ giỏi về mặt chuyên môn mà còn có một tầm nhìn rất riêng trong cách xây dựng câu chuyện và khai thác cảm xúc của nhân vật, điều mà không phải đạo diễn nào cũng làm được.
Điều làm tôi ấn tượng nhất ở anh Ngọc chính là sự tỉ mỉ, kỹ tính và cái tâm đặt vào từng dự án. Anh luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất, từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến cảm xúc lớn lao trong phim và cả trong ca khúc mà tôi thể hiện.
Khác biệt của anh Ngọc là sự chân thật và gần gũi. Anh không làm việc chỉ để tạo nên một sản phẩm, mà anh muốn truyền tải câu chuyện, truyền tải cảm xúc một cách sâu sắc và thực sự chạm vào trái tim người xem, người nghe. Tôi cảm nhận được anh làm việc bằng cả trái tim, điều đó khiến tôi rất trân trọng và muốn đồng hành cùng anh trong những dự án sắp tới.
Việc nhận lời mời là ca sĩ hát ca khúc chính của phim điện ảnh “Cục Vàng Của Ngoại”, Ái Phương có nhiều sự cân nhắc?
Thật ra, khi tôi nhận lời thể hiện ca khúc chính cho bộ phim Cục Vàng Của Ngoại, tôi chưa hề nghe demo hay bất kỳ bản thu nào cả. Khi đó, anh Khương Ngọc chỉ nhắn một câu rất ngắn gọn: “Phương ơi, Phương hát bài này cho anh nhé”. Và tôi đã đồng ý ngay lập tức. Đơn giản vì, trong mắt tôi, anh Ngọc luôn là một người giỏi, có chuyên môn vững vàng và rất chỉn chu trong mọi thứ anh làm.
Ca khúc anh Ngọc đề cập tới không chỉ là nhạc phim chính thức do anh làm đạo diễn mà còn là một sáng tác của chính anh viết riêng cho phim. Thật sự, không có lý do gì để tôi từ chối. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng anh Khương Ngọc sẽ truyền tải bài hát này với tất cả cảm xúc và chiều sâu mà nó xứng đáng có được.
Một thời gian sau đó, anh Ngọc mới gửi cho tôi bản demo mang tên “Ngoại Yêu Con”. Ngay khi vừa nghe xong, cảm xúc đầu tiên của tôi là: “Quào… Đây là một ca khúc chạm đến trái tim một cách dữ dội”.
Vốn dĩ, tôi luôn có xu hướng thể hiện những nỗi buồn một cách nhẹ nhàng, mang màu sắc tươi sáng. Nhưng với bài hát này, anh Ngọc đã thử thách tôi: “Em phải đi sâu vào nỗi đau, đi thật sâu, đến tận cùng của những cung bậc cảm xúc đau thương này.” Và tôi đã cố gắng để sống trong bài hát theo đúng tinh thần ấy.
Tôi tin rằng, khi âm nhạc vang lên trên nền câu chuyện trong phim, khán giả sẽ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc giữa cảm xúc, âm nhạc và hình ảnh và có lẽ cũng sẽ rung động như tôi đã từng, khi lần đầu tiên nghe ca khúc này.
Cảm xúc của Ái Phương khi thể hiện ca khúc?
Theo thói quen làm nghề từ trước đến nay, mỗi khi nhận một bài hát mới, tôi thường sẽ nghe demo, cảm nhận, rồi lựa chọn cách thể hiện theo góc nhìn và màu sắc riêng của mình. Nhưng lần này thì lại hoàn toàn khác.
Anh Ngọc vốn là người rất kỹ tính, điều này chắc ai từng làm việc với anh cũng biết. Khi nhận được ca khúc Ngoại Yêu Con, thay vì kéo bài về phía mình như thường lệ, lần này tôi muốn hoàn toàn đặt mình vào góc nhìn của anh Khương Ngọc để truyền tải đúng tinh thần, cảm xúc và câu chuyện mà anh đã viết nên bằng chính trái tim của mình.
Điều này thật ra cũng là một thử thách lớn với tôi, bởi nó không phải là cách tôi thường xử lý bài hát, không phải là vùng an toàn. Nhưng chính vì thế, tôi lại cảm thấy rất hào hứng. Bởi mỗi lần được bước ra khỏi thói quen cũ, được thử sức với một cách tiếp cận mới, tôi lại học được thêm nhiều điều, mở rộng thêm khả năng thể hiện của bản thân.
Và với một ca khúc nhiều cảm xúc, nhiều ý nghĩa như thế này, tôi thực sự trân quý cơ hội được thử thách mình và góp một phần nhỏ bé vào bộ phim Cục Vàng Của Ngoại.
Kỷ niệm của Ái Phương về người bà của mình? Ái Phương cũng là “cục vàng” của bà?
Tôi cảm thấy khá xúc động sau khi thu âm xong ca khúc này. Tôi không mong gì hơn là khán giả có thể cảm nhận được sự kết nối với chính câu chuyện của riêng mình, tìm thấy sự thân quen đâu đó trong giai điệu và ca từ. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi không được may mắn để ở bên cạnh cũng như lưu trữ cho mình nhiều kỷ niệm về bà nhưng tôi biết rằng, tôi là “người được yêu thương”, “cục vàng” của gia đình thì chắc chắn trong trái tim của bà tôi luôn có hình ảnh tôi cư ngụ.
Nếu trong lúc xem phim, khi ca khúc này vang lên, ai đó chạm được vào một “mảnh đất riêng” trong đời sống của mình, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tình thương, những ký ức đã qua thì tôi tin rằng, đó chính là thành công lớn nhất của ca khúc. Và cũng là điều mà anh Ngọc và ekip của bộ phim Cục Vàng Của Ngoại muốn mang lại đến tất cả mọi người.
Có một điều rất thú vị, Ái Phương là nữ ca sĩ rất được khán giả ưu ái, yêu thích về dòng nhạc thể hiện về tình cảm gia đình, tình thân. Chị có thấy vậy không?
Ở dự án phim trước của anh Khương Ngọc, cũng chính là bộ phim Chị Dâu, tôi đã có dịp xem và thật sự rất xúc động. Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều khi xem bộ phim đó. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là không gian được sắp đặt đầy cảm xúc, câu chuyện rất đời và con người trong phim thì gần gũi, chạm đến trái tim người xem. Đặc biệt, bộ phim còn rất đẹp về mặt hình ảnh, với những tương phản tinh tế và đầy cảm xúc mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.
Tôi cảm thấy rất mừng cho anh Ngọc, vì những bộ phim anh làm đạo diễn đều được khán giả yêu mến và đón nhận một cách rất riêng.
Về phía tôi, cũng đã hơn 5 năm rồi tôi chưa quay lại với phim ảnh, vì muốn tập trung hoàn toàn cho con đường âm nhạc. Thật lòng mà nói, hiện tại tôi chưa nghĩ nhiều đến việc đóng phim. Tuy nhiên, nếu trong tương lai có một vai diễn phù hợp, một nhân vật khiến tôi rung động, thì tôi cũng rất sẵn lòng thử sức.
Dù vậy, tôi vẫn luôn nhắc mình rằng âm nhạc là ưu tiên lớn nhất, là điều tôi dành nhiều tâm huyết nhất. Vậy nên mọi thứ, có lẽ cứ để tùy duyên.
Phim Cục Vàng Của Ngoại do 856 Pictures, PVH Star, V Pictures sản xuất và CJ CGV phát hành, khởi chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc vào 17 tháng 10 năm 2025. Suất chiếu sớm vào lúc 18h ngày 16 tháng 10.