Ai phát tán ảnh thân mật của Hieuthuhai và bạn gái?

Tăng Mỹ Hàn (trái) và Hieuthuhai.



Hiện phía Hieuthuhai chưa có phản hồi về sự việc. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực nam rapper, đồng thời kêu gọi ngừng lan truyền hình ảnh riêng tư khi chưa được sự cho phép.

Hieuthuhai sinh năm 1999, là rapper nổi tiếng trong giới trẻ, được biết đến qua chương trình King of rap, 2 Ngày 1 Đêm, Anh trai say hi và sở hữu lượng fan lớn nhờ ngoại hình điển trai.

Bạn gái Hieuthuhai tên Tăng Mỹ Hàn, sinh năm 2003, biệt danh Babyboo. Cô là gương mặt hot trên mạng xã hội với 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok, 800 nghìn người theo dõi trên Instagram. Cả hai giữ kín chuyện tình cảm, chưa từng công khai trước truyền thông.