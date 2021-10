Ái nữ nhà Đông Nhi nhảy bất chấp nhịp điệu, đúng chuẩn con nhà nòi

Không chỉ có những biểu cảm dễ thương mà Winnie cũng rất nhạy với âm nhạc. Những khoảnh khắc nhún nhảy theo nhạc của cô bé rất được yêu thích.

Đến hẹn lại lên, em bé nhà vợ chồng Chủ tịch mới đây xuất hiện với cả "cây chấm bi" lại còn buộc 2 bím tóc siêu điệu đà để "sống ảo". Đặc biệt, Winnie cứ nghe nhạc là nhảy tưng bừng, bất chấp nhịp điệu.

Bé Winnie cứ nghe nhạc là nhảy bất chấp

Theo đó, Winnie được mẹ đặt ngồi trên giường rất ngay ngắn ngoan ngoãn. Và Đông Nhi cũng bật TV cho con gái xem và nhạc phát ra từ chương trình TV đã khiến Winnie rất phấn khích.