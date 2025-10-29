Ái nữ của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn tiết lộ sắp kết hôn

29/10/2025 12:25

Tiên Nguyễn, ái nữ của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, vừa thông báo chuẩn bị kết hôn

Nửa đêm 28-10, rạng sáng 29-10, Tiên Nguyễn, con gái út của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên, đăng tải video hậu trường bộ ảnh cưới sang trọng giữa London - Anh.

Cụ thể, trên trang cá nhân Instagram, Tiên Nguyễn đăng bộ hình cưới với vị hôn phu Justin – nhân kỷ niệm lễ đính hôn. 

Theo tạp chí Elle (Ý), Justin và Tiên Nguyễn, một người có sức ảnh hưởng trong giới thời trang và là giám đốc công ty DAFC thuộc Tập đoàn IPP, kỷ niệm lễ đính hôn theo một cách mới mẻ, độc đáo, với bộ ảnh cưới được thực hiện tại London do nhà sản xuất Anna Fracisco phụ trách.

"Trong buổi chụp ảnh cưới, Tiên Nguyễn đã mặc nhiều váy cưới từ các thương hiệu. Buổi chụp ảnh thay cho lời thông báo về đám cưới của đôi uyên ương, dự kiến diễn ra đầu tháng 12 tại Việt Nam" - Elle đưa tin.

- Ảnh 1.
Ảnh cưới của Tiên Nguyễn và vị hôn phu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sáng nay 29-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPPG, xác nhận con gái ông - Tiên Nguyễn vừa đính hôn.

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG. Cô từng theo học tại Trường Đại học RMIT TP HCM, học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành quản trị hàng không.

Cô được biết đến là người có tầm ảnh hưởng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế ở Paris, Milan hay London…

- Ảnh 2.
Tiên Nguyễn trong bộ ảnh cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Ảnh 3.
Tiên Nguyễn đăng bộ ảnh cưới trên Instagram

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/ai-nu-cua-vua-hang-hieu-johnathan-hanh-nguyen-tiet-lo-sap-ket-hon-196251029104420468.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/ai-nu-cua-vua-hang-hieu-johnathan-hanh-nguyen-tiet-lo-sap-ket-hon-196251029104420468.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Ái nữ của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn tiết lộ sắp kết hôn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO