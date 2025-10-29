Ái nữ của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn tiết lộ sắp kết hôn

Nửa đêm 28-10, rạng sáng 29-10, Tiên Nguyễn, con gái út của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên, đăng tải video hậu trường bộ ảnh cưới sang trọng giữa London - Anh.
Cụ thể, trên trang cá nhân Instagram, Tiên Nguyễn đăng bộ hình cưới với vị hôn phu Justin – nhân kỷ niệm lễ đính hôn.
Theo tạp chí Elle (Ý), Justin và Tiên Nguyễn, một người có sức ảnh hưởng trong giới thời trang và là giám đốc công ty DAFC thuộc Tập đoàn IPP, kỷ niệm lễ đính hôn theo một cách mới mẻ, độc đáo, với bộ ảnh cưới được thực hiện tại London do nhà sản xuất Anna Fracisco phụ trách.
"Trong buổi chụp ảnh cưới, Tiên Nguyễn đã mặc nhiều váy cưới từ các thương hiệu. Buổi chụp ảnh thay cho lời thông báo về đám cưới của đôi uyên ương, dự kiến diễn ra đầu tháng 12 tại Việt Nam" - Elle đưa tin.
Sáng nay 29-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPPG, xác nhận con gái ông - Tiên Nguyễn vừa đính hôn.
Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG. Cô từng theo học tại Trường Đại học RMIT TP HCM, học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành quản trị hàng không.
Cô được biết đến là người có tầm ảnh hưởng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế ở Paris, Milan hay London…