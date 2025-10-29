Ái nữ của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn tiết lộ sắp kết hôn

Sáng nay 29-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPPG, xác nhận con gái ông - Tiên Nguyễn vừa đính hôn.

Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc IPPG. Cô từng theo học tại Trường Đại học RMIT TP HCM, học thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành quản trị hàng không.

Cô được biết đến là người có tầm ảnh hưởng trong giới thượng lưu Việt Nam, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế ở Paris, Milan hay London…