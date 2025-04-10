Ai mua, ai bán chung cư 100 triệu đồng/m2?

"Thi nhau" tâng giá chung cư trên 100 triệu/m2

Hiện tại, trên thị trường, dự án chung cư Lancaster Legacy của Trung Thuỷ Group đang giao dịch quanh mức 230 - 280 triệu đồng/m2. Giá này cao hơn nhiều so với giá mà chủ đầu tư đưa ra, từ 200 - 230 triệu đồng/m2.

Dự án chung cư Lancaster Legacy của Trung Thuỷ Group đang được rao bán với giá 230 - 280 triệu đồng/m2. Ảnh: Đại Việt.

Thông tin từ một tư vấn bán hàng tại Eaton Park - dự án chung cư toạ lạc mặt tiền đường Mai Chí Thọ của Gamuda Land, giá bán căn hộ tại dự này hiện đã tăng so với thời điểm trước Tết 2025. Hiện, căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 60 m2 có giá bán gần 10 tỷ đồng/căn. Giá bán căn 2 phòng ngủ 80 m2 hiện ở mức 15- 17 tỷ đồng. Những căn 3 phòng ngủ tại dự án đang chào bán giá lên đến 18 - 20 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, hàng loạt dự án mới mở bán cũng có giá bán từ 100 - 300 triệu đồng/m2. Cụ thể, dự án Noble Crystal Tây Hồ của Sunshine Group đang giao dịch quanh mức 188 - 300 triệu đồng/m2. Dự án Sun Feliza Cầu Giấy đưa ra mức giá dự kiến 180 - 200 triệu đồng/m2.