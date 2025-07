Ai là người mua những căn hộ chung cư có giá 100 - 600 triệu đồng/m2?

“Các dự án mở bán mới có giá cao nhưng vẫn được hấp thụ tốt do nhu cầu nhà ở của nhóm có khả năng tài chính tốt, bao gồm cả người dân Việt Nam và khách nước ngoài, vẫn ở mức cao. Ngoài ra, nhu cầu đầu tư cũng đã tăng lên khi khách hàng tận dụng dòng tiền ‘ưu đãi’ với kỳ vọng giá tiếp tục tăng”, bà Miền chia sẻ thêm.

Theo các chuyên gia của VARS, giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn do kỳ vọng sinh lời của nhà đầu tư vẫn ở mức cao. Một bộ phận lớn nhà đầu tư hiện vẫn “sống khoẻ” và không phải chịu áp lực từ đòn bẩy tài chính. Do đó, họ không có lý do để điều chỉnh giá bán.

“Trong bối cảnh lãi suất được duy trì ở mức thấp, dòng tiền giá rẻ tiếp tục được bơm ra thị trường, các chính sách thúc đẩy đầu tư công được triển khai mạnh mẽ, nguồn cung nhà ở trung cấp, bình dân vẫn khan hiếm, giới đầu tư vẫn giữ niềm tin rằng giá bất động sản sẽ tiếp tục đi lên”, VARS đánh giá.

Trong khi có người sở hữu hàng tá sổ đỏ, sổ hồng, thì phần lớn nhu cầu nhà ở của người lao động thu nhập trung bình và thấp vẫn chưa được đáp ứng. Theo ước tính của Hội, số lượng thiếu hụt có thể lên tới hàng triệu đơn vị ở.

Số lượng nhà ở thuộc phân khúc bình dân vốn đã “tuyệt chủng” từ lâu. Giờ đây, nguồn cung nhà ở giá rẻ chỉ có thể trông chờ vào nhà ở xã hội. Tuy nhiên, tiến độ triển khai phân khúc này vẫn còn chậm.

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2025, cả nước mới chỉ xây dựng xong 22.619 căn hộ nhà ở xã hội, thực hiện được 22,6% so với mục tiêu 100.000 căn đề ra trong năm 2025. Gói tín dụng 145.000 tỷ cũng chưa có nhiều tiến triển khi mới chỉ giải ngân được khoảng 3.400 tỷ đồng, dù đã 4 lần giảm lãi suất. Dẫu vậy, với sự xuất hiện của Nghị quyết 201/2025/QH15, phân khúc nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ có những bước đột phá lớn, từ đó giúp người lao động tiến gần hơn với giấc mộng an cư.